庫克群島總理挺過不信任投票 批紐西蘭媒體散布假消息

南太平洋島國庫克群島的總理布朗今天安度在野黨對他發動的不信任投票。這起投票源於反對派不滿他與中國簽署戰略夥伴協議恐影響與紐西蘭關係，布朗則抨擊紐媒散布「假消息」。

綜合路透社和法新社報導，庫克群島（CookIslands）國會以13票對9票否決對布朗（Mark Brown）提出的倒閣動議。執政黨在共有24席的國會擁有14席，今天與在野黨各有1名議員棄權。

布朗本月中訪問北京後，15日宣布與中國國務院總理李強簽署為期5年的全面戰略夥伴關係「行動計畫」，內容涵蓋教育、經濟、基礎建設、漁業、災害管理與深海採礦。

這份協議引起紐西蘭政府不滿，也令一些渴望與紐國維持緊密關係的庫克群島人擔憂。紐西蘭因擔心中國在區域擴大影響力，而針對這份協議示警，並指責布朗政府未與其充分諮商及提供相關透明度。

自治的庫克群島在憲法上與紐西蘭有「自由聯繫」（free association）關係，雖在外交政策上享有獨立性，但兩國必須在安全、國防與外交政策議題上相互諮詢。紐西蘭提供庫克群島預算支持及防禦保證，庫克群島的人民也都屬於紐西蘭公民。

布朗今天對國會表示，這起不信任動議案是「建立在假訊息上」，他指責紐西蘭媒體未充分報導他針對這份中國協議與紐國進行的諮商，「這場持續的媒體攻擊如今已令我國陷入不穩」。