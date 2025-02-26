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韓國執政黨前黨魁出書爆料 尹錫悅黃湯下肚狂吼要戒嚴

中央社／ 首爾26日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅。圖／新華社
南韓總統尹錫悅。圖／新華社

根據韓國執政黨國民力量前黨魁韓東勳今天出版的新書，已被停職的韓國總統尹錫悅先前經常在與黨內同仁喝酒時「狂吼」要宣布戒嚴，但沒人當一回事，未料竟成真。

尹錫悅去年12月3日晚間宣布戒嚴，中止文人統治，並派遣士兵前往國會，導致民主韓國陷入政治動盪。

由於反對黨領導的國會不顧軍隊的封鎖，投票否決戒嚴令，尹錫悅的戒嚴令只維持6個小時，國會後來還因此彈劾尹錫悅。

時任尹錫悅所屬執政黨國民力量（PPP）黨魁的韓東勳在新書中說，黨內同仁之前也曾聽聞尹錫悅提及暫停文人統治的可能性，但他們並未當真。

韓東勳寫道：「許多曾與總統一起喝酒的黨內議員說，他經常在私人聚會上狂吼要宣布戒嚴。」

「他們痛苦地承認，他們沒有意識到他可能真有此意。」

韓東勳的回憶錄「人民至上」（The People First，暫譯）在韓國書店的預購量連續逾一週位居榜首，此書針對尹錫悅宣布戒嚴的那個關鍵性夜晚提供第一手內幕資料。

韓東勳寫道，許多國會議員擔心他們會在當晚被逮捕和殺害，但還是堅持回到國會投票推翻戒嚴令。

尹錫悅 投票

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