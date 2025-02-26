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蘇丹軍機首都圈墜毀 軍民至少46死10傷

中央社／ 開羅26日綜合外電報導

根據美聯社，非洲東北部國家蘇丹一架軍用飛機昨天在首都圈城市恩圖曼墜毀，蘇丹官員今天指出，目前已知造成至少46人喪生，另有10人受傷。

蘇丹軍方在簡短聲明中指出，這架由前蘇聯安托諾夫（Antonov）設計局設計生產的飛機昨天從恩圖曼（Omdurman）北方的瓦迪賽義德納空軍基地（WadiSayidna Air Base）起飛時墜毀。恩圖曼位在喀土穆（Khartoum）首都地區內。

軍方表示，這起事故造成軍事人員和平民死亡。但是軍方沒有揭露有少人罹難，也沒有說明事故原因。

不過，衛生部稍早指出，至少已有19人喪生，另有5位平民受傷送院醫治。

蘇丹

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