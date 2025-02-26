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日戶籍國籍欄正名台灣 日華懇：攸關人權與尊嚴

中央社／ 東京26日專電

日本法務省今年5月底起承認台灣人在日本戶籍謄本國籍欄可寫「台灣」，而非「中國」。日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」會長古屋圭司和事務局長木原稔今天召開記者會表示，這攸關台灣人的人權與尊嚴。

日華懇今天在眾議院第二議員會館召開有關「戶籍謄本國名記載問題」的小組會，邀請多年來推動讓在日的台灣人國籍可正名的日本李登輝之友會、全日本台灣連合會會長、幹部以及約10名與日本人結婚的台灣人與會，日本法務省與外務省官員也在會上做說明。

之後，由日華懇會長古屋圭司、事務局長木原稔召開記者會。

有關戶籍謄本國名記載問題，日本法務省5月起將在戶籍追加姓名的日文假名唸法，戶籍謄本國籍欄將改為「國籍．地域」，至今台灣人被寫「中國」二字將可寫「台灣」。

古屋在記者會表示，「台灣人和日本人結婚，戶籍謄本國籍欄被寫記載為中國，即使是對對當事人而言，（國家）認同有極大的問題。」

日華懇多年前接獲來自駐日代表處、在日台灣人團體等的請託，盼協助解決此問題，於是在2022年11月成立專案小組，由台灣女婿、參議員瀧波宏文擔任小組召集人處理。

木原表示，「瀧波在留學美國時與台灣女生相識結婚，是此事的當事人。由瀧波擔任座長，審慎處理此事，現在公聽會已開過，一切低調進行，5月下旬開始實施。不過，還是有很多課題。今天有幾名與日本人結婚的台灣女性出席小組會，進行意見交流」。

木原指出，這次以日本法務省的省令實施，並非修法。從法務省省令來看，不僅是台灣，巴勒斯坦也一樣，在「國籍．地域」欄可寫「台灣」、「巴勒斯坦」。

日本李登輝之友會從2003年起推動台灣正名運動，呼籲日本政府讓在日台灣人的「外國人登錄證」國籍欄可寫「台灣」而非「中國」。2009年日本修法，將外國人登錄證修改成現行的「在留卡」（居留證），2012年在留卡的「國籍．地域」欄，台灣人可寫「台灣」，形成在留卡與戶籍謄本國籍名稱未統一。

木原表示，台灣人國籍被寫成「中國」很怪，日華懇從2010年9月起關注此問題，認為國籍問題對台灣人來說，是攸關人權、尊嚴的問題。」

古屋表示，「推動此事的根本就是美國、日本、台灣等共享同樣價值觀的國家一起攜手合作的想法，政府也很清楚，正如木原所說，此事攸關人權問題。」

古屋進一步表示，「如同美國總統川普上台後，美國國務院官網刪除『不支持台獨』，顯示世界對中國的很大牽制。我個人認為在處理此事（戶籍謄本國名問題）時也是具有牽制中國的意思。」

古屋透露，為了避免中國方面的妨礙，專案小組檯面下運作。也向首相石破茂、外相岩屋毅逐一報告。

日媒問「台灣人可以在戶籍謄本『國籍．地域』欄寫「台灣」，台灣方面的反應」，古屋說：「李逸洋大使有打我手機道謝，李大使日文變得很好，確實傳達了心意。」

據了解，駐日代表李逸洋去年12月宴請日華懇幹部時言及此事，大家的共識就是審慎、低調推動此事。李逸洋也多次感謝「台灣女婿」瀧波為此事付出心力。

木原告訴日媒說：「外交部長林佳龍表示，感謝日本各界長期努力，日本戶籍謄本的正確標示將能進一步保障僑民應有權益。此外，在日台僑團體『全日本台灣連合會』發表聲明表示，這個好消息讓在日台灣人百感交集」。

針對日本法務省5月起允許在日台灣人可將戶籍欄原登記的「中國」改為「台灣」，中國國台辦發言人朱鳳蓮今天在記者會上批評日本政府違背「一個中國」原則，嚴重干涉中國內政。

古屋表示，「對於中國的發言人所言，一切都在料想的範圍，重點是這是攸關人權的問題」。

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