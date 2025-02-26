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泰國巴士翻覆18人死亡 總理指示調查是否違規

中央社／ 曼谷26日專電
今天凌晨1輛巴士在泰國中部巴真府的公路上翻覆，造成18人死亡和30多人輕重傷。總理貝東塔對此表達哀悼之意。歐新社資料照
今天凌晨1輛巴士在泰國中部巴真府的公路上翻覆，造成18人死亡和30多人輕重傷。總理貝東塔對此表達哀悼之意。歐新社資料照

今天凌晨1輛巴士泰國中部巴真府的公路上翻覆，造成18人死亡和30多人輕重傷。總理貝東塔對此表達哀悼之意，並表示若巴士有違規使用的情況，政府會採取法律行動。

綜合泰媒報導，3輛載著200人的巴士從泰國東北的汶干府（Bueng Kan）出發要前往羅勇府（Rayong），這是一個由巴真府的一個區公所主辦的社區5天學習旅遊團，主題是學習社區的廢棄物處理。

今天凌晨3時20分左右，3輛巴士中的其中1輛意外在泰國中部巴真府（Prachin Buri）的公路上翻覆，司機在下坡路段無法控制車輛導致車輛翻出公路的邊坡，這起意外造成18人死亡和30多人輕重傷。

這18人中有17人當場死亡，1人到醫院後急救不治被宣告死亡。警方正在調查意外的原因。

總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在社群媒體X發文表示哀悼之意，並表示她已指示交通部調查事故原因。她指出，如果發現出事的巴士不符合操作規範和標準，政府將會採取法律行動。她也指示對其他巴士進行安全檢查，符合規定後才能上路，避免再發生類似的意外。

巴士上的其中一名乘客表示，車裡大部分的人都是互相認識的鄰居，當車輛翻覆時，大部分的人都被往不同方向甩出去。

泰國巴士出意外時有所聞，去年10月就發生震驚全泰國的巴士意外，1輛載著44名來自烏泰他尼府（Uthai Thani）師生進行校外教學之旅的巴士，在巴吞他尼府（Pathum Thani）的公路上因為撞上路邊護欄而起火燃燒，造成23人死亡，其中有20名孩童。

巴士 死亡 泰國

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