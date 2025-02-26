民主剛果爆不明疫情已53死 部分個案曾吃蝙蝠

世界衛生組織（WHO）今天表示，剛果民主共和國西北部最近幾週爆發兩起不明集體病例，共造成53死，世衛組織正在調查。

路透社報導，世衛組織在公告中指出，截至2月16日，兩起疫情在赤道省（Equateur）不同衛生區偏遠村落爆發，共造成431例病例和53人死亡。

這個國家面積差不多是西歐大小。

世衛組織發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）在今天的記者會中表示：「疫情爆發數天內病例迅速增加，對公共衛生構成重大威脅。確切原因仍不清楚。」

他說，這些村莊的監測能力和衛生基礎設施有限。

其中一起較大疫情是2月13日赤道省巴桑庫蘇（Basankusu）衛生區博馬特村（Bomate）通報的案例，419例中已有45人死亡。世衛組織表示，其中將近一半的人在病發後48小時內死亡，症狀包括發燒、疼痛、嘔吐和腹瀉。

13例病例樣本都對伊波拉和馬堡病毒驗出陰性，但世衛組織表示，衛生團隊正在當地調查其他潛在原因，包括瘧疾、食物中毒、傷寒、腦膜炎或其他病毒性出血熱。

世衛組織表示，另一起較早疫情是1月21日博隆巴（Bolomba）衛生區的博洛科村（Boloko）通報，12例有8人死亡。

博洛科村這起疫情最早可追溯到本月稍早3名5歲以下兒童的死亡。他們先是發燒和疲勞，之後發展出流鼻血和吐血等出血症狀。

報導指出，孩子們在生病前吃了一隻死蝙蝠。

其他病例是在同一村莊和附近村落唐都（Dondo）發現，症狀都類似。1月底從患者身上採集的樣本對伊波拉和馬堡病毒都驗出陰性。

世衛組織表示，這兩起集體病例沒有任何關聯。

賈撒列維克說：「我們正在調查這是感染還是有毒物質造成，看看可以採取什麼措施，以及世衛組織可以在什麼時候提供支持。」他說，過去也曾爆發類似疫情。

剛果去年12月也曾通報不明原因的疫情，最後確定為瘧疾。