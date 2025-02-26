以色列同意釋放巴勒斯坦囚犯 換4以色列人質遺體
埃及官媒報導，以色列同意釋放原定上週釋放的巴勒斯坦囚犯，以換取4名以色列人質遺體。與此同時，美國的中東特使表示，加薩停火協議第2階段談判仍按計畫進行。
法新社報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今晚證實這項在埃及監督下談判達成的釋放協議。
美國方面，總統川普的中東特使魏科夫（SteveWitkoff）表示，以色列代表已經啟程，就加薩走廊（Gaza Strip）停火協議下一階段事宜談判。
魏科夫在美國猶太委員會（American JewishCommittee）的活動上表示：「我們將取得很大的進展。以色列正派遣一支團隊，現在已經在路上。將在杜哈或開羅與埃及和卡達代表重新啟動談判。」
加薩停火協議第1階段本應在3月1日結束，但原定於2月初開始的後續談判至今尚未啟動。
哈瑪斯曾表示，準備在第2階段「一次性」釋放剩下的人質。
哈瑪斯本月23日指控以色列延後釋放600名巴勒斯坦囚犯，危及加薩停火協議。
以色列辯護說，延後釋放囚犯是因為哈瑪斯釋放人質的方式引發疑慮，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）批評哈瑪斯在移交人質時舉行「羞辱性儀式」。
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