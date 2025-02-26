快訊

四接環評闖關成功！17名環評委員一致同意 現場爆發數次衝突

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

前駐菲代表徐佩勇性騷女秘書「胸部讓我非常興奮」 遭撤職罰50萬

以色列同意釋放巴勒斯坦囚犯 換4以色列人質遺體

中央社／ 耶路撒冷25日綜合外電報導

埃及官媒報導，以色列同意釋放原定上週釋放的巴勒斯坦囚犯，以換取4名以色列人質遺體。與此同時，美國的中東特使表示，加薩停火協議第2階段談判仍按計畫進行。

法新社報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今晚證實這項在埃及監督下談判達成的釋放協議。

美國方面，總統川普的中東特使魏科夫（SteveWitkoff）表示，以色列代表已經啟程，就加薩走廊（Gaza Strip）停火協議下一階段事宜談判。

魏科夫在美國猶太委員會（American JewishCommittee）的活動上表示：「我們將取得很大的進展。以色列正派遣一支團隊，現在已經在路上。將在杜哈或開羅與埃及和卡達代表重新啟動談判。」

加薩停火協議第1階段本應在3月1日結束，但原定於2月初開始的後續談判至今尚未啟動。

哈瑪斯曾表示，準備在第2階段「一次性」釋放剩下的人質。

哈瑪斯本月23日指控以色列延後釋放600名巴勒斯坦囚犯，危及加薩停火協議。

以色列辯護說，延後釋放囚犯是因為哈瑪斯釋放人質的方式引發疑慮，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）批評哈瑪斯在移交人質時舉行「羞辱性儀式」。

人質 以色列 哈瑪斯

延伸閱讀

哈瑪斯：已就釋放巴勒斯坦囚犯解決方案達成協議

哈瑪斯高層悔稱若知後果 不會支持攻擊以色列

23年首見 以色列戰車開進約旦河西岸「危險局勢升溫」

「無限期推遲釋放巴囚」以色列總理斥哈瑪斯羞辱人質

相關新聞

影／智利宣布緊急狀態！全國大停電釀網路交通癱瘓 首都全黑畫面曝

美聯社報導，南美國家智利當地時間25日下午無預警大停電，影響全國16個大區中的14個，包括首都聖地牙哥。當局緊急宣布進入...

紐時：川普採「敲詐保護費」外交！美烏礦產協議是台灣警訊

紐約時報報導，烏克蘭遭遇川普施壓要求回報，可能即將在沒有安全保證的情況下與美敲定礦產協議。許多專家分析，曾被視為世界警察...

當性少數成為替罪羊：黎巴嫩戰火下的LGBT何處尋光？

黎巴嫩和一般穆斯林國家也有差異，如首都貝魯特是著名的遊客區，又是中東度假勝地，街上隨處可見衣著傳統、包裹頭巾的女性，同時也有衣著較西化，露肩、露腰，短裙的妙齡少女，兩者走在街上毫無違和感，相較於早已同性戀合法化的以色列、巴勒斯坦，但以巴長年政局不穩；鄰國約旦雖然也已令同性戀合法化，但恐同行為不受正視，社會上仍有偏激聲音，2024年更有報導指出，有秘密警察恐嚇、監控同志平權的倡議者，令不少同性戀者逃到黎巴嫩尋求庇護。

泰國巴士翻覆18人死亡 總理指示調查是否違規

今天凌晨1輛巴士在泰國中部巴真府的公路上翻覆，造成18人死亡和30多人輕重傷。總理貝東塔對此表達哀悼之意，並表示若巴士有...

民主剛果爆不明疫情已53死 部分個案曾吃蝙蝠

世界衛生組織（WHO）今天表示，剛果民主共和國西北部最近幾週爆發兩起不明集體病例，共造成53死，世衛組織正在調查

以哈加薩停火協議周六到期 哈馬斯集結部隊準備再戰

哈馬斯傳出正集結部隊，準備有可能重返加薩與以色列進行戰鬥，此時正值調解員努力想挽救即將在本周六到期的臨時停火協定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。