快訊

獨／00887爭議裁罰出爐 開罰永豐投信60萬、一年不能募新基金

男女賓士後車廂歡愛…大賣場停車場上演活春宮 警方出手喊查

幾乎全票通過！陳怡君、林岱樺助理費案 民進黨廉政立案調查

澳洲軍方稱中國演習未通知 40分鐘後才獲民航機師示警

中央社／ 坎培拉26日綜合外電報導

澳洲軍方今天表示，中國海軍軍艦上週在塔斯曼海展開「破壞性」實彈演習前，並未提前發出任何通知，當天是在接獲維珍澳洲航空（Virgin Australia）一名機師示警後才得知此事。

澳洲廣播公司（ABC）報導，國防軍總司令強斯敦（David Johnston）在參議院預算委員會作證時說，民航機接收到中國海軍船艦的無線電廣播後，21日上午10時左右，澳洲飛航服務公司（Air Services Australia）接獲與演習相關的警報。

大約10分鐘後，即上午10時10分左右，澳洲飛航服務公司向國防部發出警報，這意味在中國海軍軍艦於上午9時30分打開實彈演習「窗口」40分鐘後，國防部才得知此次演習。

國防部表示，紐西蘭海軍也接收到相關消息，並將其傳遞給澳洲國防軍（Australian Defence Force），而澳洲國防軍是在上午11時左右收到警報。

強斯敦說，時間上的延誤並不令人意外，因為澳洲飛航服務公司的通訊管道比軍事程序「更直接」。

他告訴參議院預算委員會：「軍事通報鏈將先經由紐西蘭通報系統，然後為澳洲提供建議。所以他們同時接獲警報，但通報方式向來是飛機更直接。」

澳洲國會議員派特森（James Paterson）向高階國防軍官和官員施壓，要求就事件發生的先後順序作出回應，並稱中國海軍甚至未能達到基本的透明度。

他說：「如果我們是在演習開始後才得知消息，這就不是真正為即將舉行的演習而發出的通知。」

強斯敦表示，他同意這項通知「不夠充分」，並重申澳洲希望中國海軍至少提前24至48小時發出通知。

當被問及中國海軍的行為是否可以被描述為「挑釁」時，強斯敦說，他會將其描述為「不負責任」和「具破壞性」。

國防部告訴參議院預算委員會，中國軍艦現已重回澳洲專屬經濟區（Exclusive Economic Zone），目前位於塔斯馬尼亞（Tasmania）以南約250公里處。

澳洲廣播公司稍早報導，國防部官員認為，一艘中國核動力潛艦可能護航特遣艦隊，至少在特定的時段內。

強斯敦告訴預算委員會，目前尚不清楚澳洲附近海域是否有中國潛艦。

國防部 海軍 澳洲

延伸閱讀

中共無預警射擊演習 國防部控公然違反國際慣例

國防部採購抗彈纖維布扣走違約金 大同公司告贏討回1225萬

遭紐澳抗議後 陸公布遵義艦南太實彈演練「不針對特定國家」

度假變噩夢！卡達航空乘客驟逝 澳洲夫妻與屍同坐共飛4小時

相關新聞

DeepSeek大幅下調離峰時段的API調用價格 降幅最高達75%

路透26日報導，中國大陸人工智慧（AI）巨頭DeepSeek將旗下模型應用程式介面（API）的調用價格，在每日的離峰時段...

歐盟「潔淨產業新政」投入3兆元支持歐洲製造

歐盟執委會公布旨在兼顧製造業競爭力和減碳目標的「潔淨產業新政」，預計投入1000億歐元（約新台幣3兆4000億元）支持歐...

韓國執政黨前黨魁出書爆料 尹錫悅黃湯下肚狂吼要戒嚴

根據韓國執政黨國民力量前黨魁韓東勳今天出版的新書，已被停職的韓國總統尹錫悅先前經常在與黨內同仁喝酒時「狂吼」要宣布戒嚴，...

日本岩手又現山林火災 火勢已燒至住宅

日本岩手縣大船渡市近期相繼發生山林火災，當地今天下午又發生其他起林火，且火勢已延燒到數間住宅，目前尚未傳出傷亡。大船渡市...

泰國巴士翻覆18人死亡 總理指示調查是否違規

今天凌晨1輛巴士在泰國中部巴真府的公路上翻覆，造成18人死亡和30多人輕重傷。總理貝東塔對此表達哀悼之意，並表示若巴士有...

民主剛果爆不明疫情已53死 部分個案曾吃蝙蝠

世界衛生組織（WHO）今天表示，剛果民主共和國西北部最近幾週爆發兩起不明集體病例，共造成53死，世衛組織正在調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。