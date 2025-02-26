以哈加薩停火協議周六到期 哈馬斯集結部隊準備再戰
哈馬斯傳出正集結部隊，準備有可能重返加薩與以色列進行戰鬥，此時正值調解員努力想挽救即將在本周六到期的臨時停火協定。
道瓊報導，根據與哈馬斯交談的阿拉伯官員，哈馬斯的武裝支翼已命新的指揮官，開始規劃戰鬥部署。他們也開始修復加薩的地底隧網，並向經驗不足的戰士分發傳單，教導如何使用武器對以色列發動游擊戰。
美國與以色都敦促哈馬斯延長停火並釋放更多人質，然後再進行永久終結戰爭的棘手談判。但雙方對於完全停止敵對行動的基本條款存有重大分歧。以方希望哈馬斯解除武裝並放棄參與治理加薩，但該組織迄今拒絕繳械或放棄對加薩的影響力。
關鍵調解人美國表示將致力於達成第二階段的停火。哈馬斯已表達願意延長第一階段停火，但由於與以色列對於下一步該如何結束戰爭談不攏。哈馬斯計劃進行另一輪戰鬥。
阿拉伯官員表示，哈馬斯武裝分子已將未爆彈改造成簡易爆炸裝置，並掃描尋找以色列軍方留下的監聽設備，同時也指派人手監視加薩的間諜，還有一個單位負責監控以色列軍隊的潛在滲透。
以軍知悉哈馬斯招募了數千名新血並進行重組。但以色列官員強調，儘管哈馬斯的部隊最近移交人質時公開展示了武力，但實力已經因為戰爭而大幅削弱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言