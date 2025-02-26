以哈加薩停火協議周六到期 哈馬斯集結部隊準備再戰

哈馬斯傳出正集結部隊，準備有可能重返加薩與以色列進行戰鬥，此時正值調解員努力想挽救即將在本周六到期的臨時停火協定。

道瓊報導，根據與哈馬斯交談的阿拉伯官員，哈馬斯的武裝支翼已命新的指揮官，開始規劃戰鬥部署。他們也開始修復加薩的地底隧網，並向經驗不足的戰士分發傳單，教導如何使用武器對以色列發動游擊戰。

美國與以色都敦促哈馬斯延長停火並釋放更多人質，然後再進行永久終結戰爭的棘手談判。但雙方對於完全停止敵對行動的基本條款存有重大分歧。以方希望哈馬斯解除武裝並放棄參與治理加薩，但該組織迄今拒絕繳械或放棄對加薩的影響力。

關鍵調解人美國表示將致力於達成第二階段的停火。哈馬斯已表達願意延長第一階段停火，但由於與以色列對於下一步該如何結束戰爭談不攏。哈馬斯計劃進行另一輪戰鬥。

阿拉伯官員表示，哈馬斯武裝分子已將未爆彈改造成簡易爆炸裝置，並掃描尋找以色列軍方留下的監聽設備，同時也指派人手監視加薩的間諜，還有一個單位負責監控以色列軍隊的潛在滲透。

以軍知悉哈馬斯招募了數千名新血並進行重組。但以色列官員強調，儘管哈馬斯的部隊最近移交人質時公開展示了武力，但實力已經因為戰爭而大幅削弱。