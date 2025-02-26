韓國2024年生育率攀升 9年來首見

根據今天公布的初步數據，在結婚率增加的支持下，韓國2024年生育率上升，為9年來首見，顯示韓國人口危機可能出現轉機。

路透社報導，根據韓國國家統計局（StatisticsKorea）數據，韓國2024年生育率為0.75。生育率指的是一名婦女在育齡期間平均生育的子女數。

2023年，韓國生育率從2015年的1.24降至0.72，為連續第8年下滑，跌至全球最低，引發人們擔憂生育率如此快速下滑，帶來的經濟問題將衝擊社會。

自2018年以來，韓國一直是經濟合作暨發展組織（OECD）中生育率唯一未達1的成員國。

在現今遭彈劾的總統尹錫悅宣布「國家出現人口危機」並計劃成立新部門專門解決低生育率問題後，韓國推出各種措施鼓勵年輕人結婚生子。

韓國國家統計局官員朴賢榮（Park Hyun-jung，音譯）在記者會上說：「社會價值觀出現變化，人們對婚姻與生育有了更正面的看法。」他也提到30歲出頭人口增加與疫情延誤婚禮帶來的影響。

朴賢榮說：「很難衡量每一個因素對新生兒出生率增加的貢獻程度，這些因素本身也相互影響。」

在韓國，結婚與生子之間存在高度相關性，結婚常被視為生育的前提。韓國2024年結婚率上升了14.9%，創下自1970年開始公布數據以來的最大增幅。

許多韓國人在疫情後舉行婚禮，使2023年的結婚對數增加，結婚率上升1.0%，為11年來首見成長。