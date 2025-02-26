快訊

檢調查余正煌涉吸金案 驚見總統府侍衛、軍事情報局軍官

投資菜鳥想買ETF如何下手？看懂市值型、高股息型存股密碼

急診塞爆…凌濤揭林靜儀在春酒嗨唱照 陳時中也出席

【重磅快評】美中俄vs.英法 與蘇伊士時刻等重的時代跫音

聯合報／ 主筆室
聯合國安理會24日針對美國對俄烏戰爭提案進行表決。法新社
聯合國安理會24日針對美國對俄烏戰爭提案進行表決。法新社

俄烏戰爭三周年之際，聯合國安理會上美國與中國大陸、俄羅斯三個常任理事國一起，對俄烏盡快停戰的決議案投下贊成票，而英、法兩個歐洲的常任理事國投下棄權票，決議案通過。這個決議案讓人清晰地聽見了歷史的跫音。

美中俄都屬土地遼闊、人口逾億的巨型國家，一向被稱為安理會五常中的上三常，而英、法則都是曾有廣闊的殖民領土、但已在二戰後的去殖民浪潮中力量迅速消殞的前殖民老帝國，被稱為下二常。

上一次上三常投票反對下二常或站在不同陣營，很可能要追溯到1956年的蘇伊士運河危機，那一次英、法二常為了維護蘇伊士運河的地緣利益，也與美蘇中三常對立。

但那一次投票，卻造成了讓英、美霸權易位的「蘇伊士時刻」。英法自蘇伊士運河撤軍後，英國的日不落國霸主地位開始崩落，法國的非洲殖民地也紛紛獨立，而美國則真正接下霸主的王冠。而這一次上三常再度聯合對付下二常，很可能導致歐洲在全球地緣上的角色進一步大幅削弱。

眾所周知，蘇伊士運河危機是當時埃及總統納瑟要收回英國控制的蘇伊士運河，引起英國不滿，埃及並支持法國殖民地阿爾及利亞的獨立運動，也讓法國憤怒，導致英、法聯手唆使以色列出兵西奈半島，英法再以調人姿態強占蘇伊士運河，這導致了美、蘇的共同反對。

由於當時聯合國安理會無法解決這場紛爭，1956年的10月31日，由美國提出要求全案交由聯合國大會召開的「緊急特別會議」進行辯論並做出決定的提案，結果包括美國、蘇聯與中國在內的共7個常任或非常任理事國投下贊成票，英、法反對，以及澳洲、比利時棄權，通過這一編號119號的決議案。

由於這一議案是一個程序性的議案，故英、法並不能行使否決權，反對只是態度的展示。最終聯合國大會在11月1日到10日召開聯合國成立後的首次緊急特別會議，並以0票反對的壓倒性局面，決議由聯合國派出史上首支聯合國維和部隊進駐運河，而英法面臨全球責難，在決議中也只敢投出棄權，隨後並撤出運河，以色列遲至1957年才退出西奈半島。

必須注意的是，當時安理會上的這個「中國」，是由僅據有台灣的中華民國代表行使權利，美蘇中vs.英法其實是虛的，實際上是美蘇vs.英法，這次才是貨真價實的美中俄vs.英法。無論如何，這次的上三常與下二常對立性表決，與近70年前的美中蘇聯合，都具有深層的地緣意涵。

69年前的表決是美國登上霸主寶座（雖然仍有蘇聯另一超，但地緣版圖與經濟力量畢竟遠遜美國）的一刻。美國當時所以與理應是盟友的英、法對立，主要是英、法要以色列出兵是一起密謀，當時艾森豪總統完全被蒙在鼓裡。但另一方面，美國其實早已期待能直接插手中東事務，將力量擴及阿拉伯世界。

69年後的這次表決，則可能是美國摘下單一霸主皇冠，承認地球將走向多極世界的前奏。

一月底，川普的國務卿魯比歐接受梅根．凱利秀的專訪時說，冷戰結束後，美國成為世界上唯一的強權，承擔著全球政府的責任。但他下面卻接著說，「世界僅存在單極強國是不正常的」。他說，那是個異常現象，是冷戰結束的產物，「最終我們將回到一個多極的世界」。

他描述這個多極世界是，「地球不同地區存在多個大國」。而美國現在面臨中國和某種程度上俄羅斯的威脅，且還要對付像伊朗和北韓這樣的流氓國家。但他說，美國有時甚至需要與那些「我們不會邀請過來吃飯的人」或那些「我們不想受其領導的人」合作。

這一段闡述是非常精準的，並具有劃時代的意義。它是美國主管外交的高級官員首次表露了美國認知到，由美國撐起的「單極」世界是不可持續的。若進一步加以推演就是：美國已經在為一個多極世界降臨，開始做出心理與行動上的準備。

這可能就是美國竟然會在安理會上與中、俄一起，歷史性地投下與英、法對立的贊成票的時代背景。因為，中、俄才是美國必須面對的現實，而美國與歐洲共建的所謂「西方」陣營，在南方國家已猛然崛起的形勢下，事實上也已經難以為繼。

川普並不是任性地、胡作非為地拋棄盟友，擁抱敵人，而是人類已經走到必須改變舊有結構的時刻。

美國 聯合國 蘇伊士運河

延伸閱讀

被迫幫英特爾…5種劇本「這套機率4成」！怎樣都有影響 台積電怎麼辦？

美議員指台觀光業受壓迫 提案設預先通關促台美旅遊

川普擬周五與澤倫斯基見面 共同簽署礦產協議

義大利無意參加歐洲駐軍烏克蘭 外長盼由聯合國主導

相關新聞

影／智利宣布緊急狀態！全國大停電釀網路交通癱瘓 首都全黑畫面曝

美聯社報導，南美國家智利當地時間25日下午無預警大停電，影響全國16個大區中的14個，包括首都聖地牙哥。當局緊急宣布進入...

紐時：川普採「敲詐保護費」外交！美烏礦產協議是台灣警訊

紐約時報報導，烏克蘭遭遇川普施壓要求回報，可能即將在沒有安全保證的情況下與美敲定礦產協議。許多專家分析，曾被視為世界警察...

當性少數成為替罪羊：黎巴嫩戰火下的LGBT何處尋光？

黎巴嫩和一般穆斯林國家也有差異，如首都貝魯特是著名的遊客區，又是中東度假勝地，街上隨處可見衣著傳統、包裹頭巾的女性，同時也有衣著較西化，露肩、露腰，短裙的妙齡少女，兩者走在街上毫無違和感，相較於早已同性戀合法化的以色列、巴勒斯坦，但以巴長年政局不穩；鄰國約旦雖然也已令同性戀合法化，但恐同行為不受正視，社會上仍有偏激聲音，2024年更有報導指出，有秘密警察恐嚇、監控同志平權的倡議者，令不少同性戀者逃到黎巴嫩尋求庇護。

【重磅快評】美中俄vs.英法 與蘇伊士時刻等重的時代跫音

俄烏戰爭三周年之際，聯合國安理會上美國與中國大陸、俄羅斯三個常任理事國一起，對俄烏盡快停戰的決議案投下贊成票，而英、法兩...

美議員警告 北京恐利用馬斯克影響華府對中政策

美國聯邦眾議院一個特別委員會的共和黨及民主黨領袖今天警告，北京可能試圖利用馬斯克的影響力，以贏得對中國更有利的美國政策，...

遭紐澳抗議後 陸公布遵義艦南太實彈演練「不針對特定國家」

日前航行於澳洲東岸外海，進行實彈演習引發紐西蘭、澳洲抗議，大陸央視25日發布包括055型驅逐艦遵義艦、衡陽艦、微山湖艦組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。