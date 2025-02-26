【重磅快評】美中俄vs.英法 與蘇伊士時刻等重的時代跫音

俄烏戰爭三周年之際，聯合國安理會上美國與中國大陸、俄羅斯三個常任理事國一起，對俄烏盡快停戰的決議案投下贊成票，而英、法兩個歐洲的常任理事國投下棄權票，決議案通過。這個決議案讓人清晰地聽見了歷史的跫音。

美中俄都屬土地遼闊、人口逾億的巨型國家，一向被稱為安理會五常中的上三常，而英、法則都是曾有廣闊的殖民領土、但已在二戰後的去殖民浪潮中力量迅速消殞的前殖民老帝國，被稱為下二常。

上一次上三常投票反對下二常或站在不同陣營，很可能要追溯到1956年的蘇伊士運河危機，那一次英、法二常為了維護蘇伊士運河的地緣利益，也與美蘇中三常對立。

但那一次投票，卻造成了讓英、美霸權易位的「蘇伊士時刻」。英法自蘇伊士運河撤軍後，英國的日不落國霸主地位開始崩落，法國的非洲殖民地也紛紛獨立，而美國則真正接下霸主的王冠。而這一次上三常再度聯合對付下二常，很可能導致歐洲在全球地緣上的角色進一步大幅削弱。

眾所周知，蘇伊士運河危機是當時埃及總統納瑟要收回英國控制的蘇伊士運河，引起英國不滿，埃及並支持法國殖民地阿爾及利亞的獨立運動，也讓法國憤怒，導致英、法聯手唆使以色列出兵西奈半島，英法再以調人姿態強占蘇伊士運河，這導致了美、蘇的共同反對。

由於當時聯合國安理會無法解決這場紛爭，1956年的10月31日，由美國提出要求全案交由聯合國大會召開的「緊急特別會議」進行辯論並做出決定的提案，結果包括美國、蘇聯與中國在內的共7個常任或非常任理事國投下贊成票，英、法反對，以及澳洲、比利時棄權，通過這一編號119號的決議案。

由於這一議案是一個程序性的議案，故英、法並不能行使否決權，反對只是態度的展示。最終聯合國大會在11月1日到10日召開聯合國成立後的首次緊急特別會議，並以0票反對的壓倒性局面，決議由聯合國派出史上首支聯合國維和部隊進駐運河，而英法面臨全球責難，在決議中也只敢投出棄權，隨後並撤出運河，以色列遲至1957年才退出西奈半島。

必須注意的是，當時安理會上的這個「中國」，是由僅據有台灣的中華民國代表行使權利，美蘇中vs.英法其實是虛的，實際上是美蘇vs.英法，這次才是貨真價實的美中俄vs.英法。無論如何，這次的上三常與下二常對立性表決，與近70年前的美中蘇聯合，都具有深層的地緣意涵。

69年前的表決是美國登上霸主寶座（雖然仍有蘇聯另一超，但地緣版圖與經濟力量畢竟遠遜美國）的一刻。美國當時所以與理應是盟友的英、法對立，主要是英、法要以色列出兵是一起密謀，當時艾森豪總統完全被蒙在鼓裡。但另一方面，美國其實早已期待能直接插手中東事務，將力量擴及阿拉伯世界。

69年後的這次表決，則可能是美國摘下單一霸主皇冠，承認地球將走向多極世界的前奏。

一月底，川普的國務卿魯比歐接受梅根．凱利秀的專訪時說，冷戰結束後，美國成為世界上唯一的強權，承擔著全球政府的責任。但他下面卻接著說，「世界僅存在單極強國是不正常的」。他說，那是個異常現象，是冷戰結束的產物，「最終我們將回到一個多極的世界」。

他描述這個多極世界是，「地球不同地區存在多個大國」。而美國現在面臨中國和某種程度上俄羅斯的威脅，且還要對付像伊朗和北韓這樣的流氓國家。但他說，美國有時甚至需要與那些「我們不會邀請過來吃飯的人」或那些「我們不想受其領導的人」合作。

這一段闡述是非常精準的，並具有劃時代的意義。它是美國主管外交的高級官員首次表露了美國認知到，由美國撐起的「單極」世界是不可持續的。若進一步加以推演就是：美國已經在為一個多極世界降臨，開始做出心理與行動上的準備。

這可能就是美國竟然會在安理會上與中、俄一起，歷史性地投下與英、法對立的贊成票的時代背景。因為，中、俄才是美國必須面對的現實，而美國與歐洲共建的所謂「西方」陣營，在南方國家已猛然崛起的形勢下，事實上也已經難以為繼。

川普並不是任性地、胡作非為地拋棄盟友，擁抱敵人，而是人類已經走到必須改變舊有結構的時刻。