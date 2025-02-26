尼坦雅胡要求敘南非軍事化 以色列空襲軍事目標

以色列軍方表示，以軍今天空襲敘利亞南部藏有武器的軍事地點；而就在幾天前，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）才要求敘南非軍事化。

綜合路透社與法新社報導，尼坦雅胡23日才警告說，敘利亞南部必須完全非軍事化，以色列不會接受伊斯蘭主義者領導的新敘利亞政府軍隊出現在以國領土附近。

尼坦雅胡表示：「我們不會允許沙姆解放組織（HTS）或敘利亞新政府的軍隊進入大馬士革以南地區。」他指的是去年12月發動攻勢推翻阿塞德（Bashar al-Assad）政權的伊斯蘭主義團體沙姆解放組織。

他說：「我們要求敘利亞南部徹底非軍事化，包括奎乃蒂拉省（Quneitra）、德拉省（Daraa）與蘇威達省（Suwayda）。」

根據敘利亞安全部門消息人士與敘利亞電視台（Syria TV），以色列飛機今天襲擊大馬士革以南約20公里處的基斯韋鎮（Kisweh）。敘國安全部門消息人士說，攻擊目標是軍事基地，但未提供更多細節。

當地居民與敘利亞電視台指出，以色列也進一步襲擊敘利亞南部德拉省的一座城鎮。

以色列軍方隨後在聲明中表示，他們攻擊了敘南的軍事目標，包括軍事總部和據信藏有武器的地點。