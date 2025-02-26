影／智利宣布緊急狀態！全國大停電釀網路交通癱瘓 首都全黑畫面曝

黎巴嫩和一般穆斯林國家也有差異，如首都貝魯特是著名的遊客區，又是中東度假勝地，街上隨處可見衣著傳統、包裹頭巾的女性，同時也有衣著較西化，露肩、露腰，短裙的妙齡少女，兩者走在街上毫無違和感，相較於早已同性戀合法化的以色列、巴勒斯坦，但以巴長年政局不穩；鄰國約旦雖然也已令同性戀合法化，但恐同行為不受正視，社會上仍有偏激聲音，2024年更有報導指出，有秘密警察恐嚇、監控同志平權的倡議者，令不少同性戀者逃到黎巴嫩尋求庇護。

2025-02-26 11:18