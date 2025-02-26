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影／智利宣布緊急狀態！全國大停電釀網路交通癱瘓 首都全黑畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
智利25日下午無預警大停電，影響全國16個大區中的14個，包括圖中的首都聖地牙哥。法新社
智利25日下午無預警大停電，影響全國16個大區中的14個，包括圖中的首都聖地牙哥。法新社

美聯社報導，南美國家智利當地時間25日下午無預警大停電，影響全國16個大區中的14個，包括首都聖地牙哥。當局緊急宣布進入緊急狀態，並且實施宵禁至26日上午6時，同時全力搶修電力供應。

大範圍停電已經造成當地多處災情和不便，內政部長托哈（Carolina Tohá）宣布，在全國部署數千名士兵，協助維持秩序和實施宵禁。

智利交通部長穆諾茲（Juan Carlos Muñoz）表示，目前全國頂多27%的交通號誌正常，他敦促民眾盡量留在家中。根據智利民眾在社群分享影片，交通號誌停擺，導致十字路口大亂。

網路與行動電話服務也中斷，全球最大銅生產商暫停採礦作業，供水也受停電影響。醫療機構、監獄和政府部門只能靠緊急發電機維持基本運作。

同時，還有民眾因停電受困地鐵車廂，業者急忙疏散大批乘客。當局也宣布地鐵停駛，何時恢復另行通知。根據網友在X分享影片，地鐵站頓時一片漆黑，只能靠手機手電筒勉強照明。

不止如此，足球比賽取消、學校停課、文化活動延期，餐館酒吧與電影院等企業都遭殃。

華盛頓郵報指出，大停電將近7小時後，部分地區開始恢復供電，家家戶戶歡呼聲不斷。總統柏瑞克（Gabriel Boric）於晚間11時聲明，800萬受災戶中約有一半恢復供電。

智利國家電力調度公司（National Electrical Coordinator）總裁歐梅多（Juan Carlos Olmedo）表示，由於一條由北部送往中部首都的高壓主輸電線路發生中斷，引發用電過載和工廠停機，最終演變成大規模停電，影響智利90%的人口。

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