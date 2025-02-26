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持續查電詐！泰國切斷邊境可疑網路訊號 泰總理28日赴實地調查
泰國政府25日舉行內閣會議進一步討論打擊電詐措施，在會後的新聞發布會上，泰國總理貝東塔表示，泰國多部門也已與電信公司合作，切斷邊境可疑通信和網路信號，泰國將繼續與大陸和緬甸加強合作與對話，切實解決電信詐騙問題。
大陸央視新聞報導，貝東塔指出，泰國政府高度重視電信詐騙犯罪問題，始終秉持永不停歇的態度。近期泰國政府與相關國家，在打擊邊境犯罪上取得積極進展，並遣返相關人員。
貝東塔還提到，泰國多部門也已與電信公司合作，切斷邊境地區可疑的通信和網路訊號。為進一步加強跨境合作，她將於28日前往東部沙繳府，實地調研電信詐騙問題，並與柬埔寨政府深化合作，推動聯合打擊行動。
當天，泰國副總理兼國防部長普坦也在內閣會議上通報說，泰國湄索地區的邊境防控已取得階段性成果，部分電詐涉案人員已被遣返回相關國家。3月初，泰國還將與中國大陸、緬甸舉行三方會談，就合作打擊電詐行動進行深入討論。
上周，在泰國緬甸邊境，泰國軍方人員與警方從緬甸方面接收遣返的緬甸妙瓦底地區陸籍涉詐嫌犯，目前這批人員已被押解回中國大陸。
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