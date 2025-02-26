快訊

「逢七必變」228七星連珠？2022年那次遇股災…這次2生肖注意車關

桃園某國小成熔爐翻版？綠委曝特教助理員疑霸凌特教生、看女童內衣

目睹浪犬被撞！計程車司機不顧違規下車救狗還跟乘客拜託：能否先去醫院

哈瑪斯高層悔稱若知後果 不會支持攻擊以色列

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
哈瑪斯駐卡達的外交關係辦公室首長馬佐克（Mousa Abu Marzouk）接受訪問時指出，要是知道這次襲擊會給加薩帶來如此災難性的後果，他就「不可能」支持這場行動。歐新社
哈瑪斯駐卡達的外交關係辦公室首長馬佐克（Mousa Abu Marzouk）接受訪問時指出，要是知道這次襲擊會給加薩帶來如此災難性的後果，他就「不可能」支持這場行動。歐新社

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯外交關係辦公室首長馬佐克（MousaAbu Marzouk）今天表示，要是知道攻擊以色列會讓加薩陷入如此嚴重的災難，他就不會支持這場行動。

連月來，哈瑪斯（Hamas）高層都在為2023年10月7日對以色列發動攻擊的決定做出辯護，即使這場行動引發以色列毀滅性攻勢，造成加薩數以萬計巴勒斯坦人喪命，大片地區都淪為廢墟。

哈瑪斯宣布「戰勝」以色列，部分哈瑪斯官員矢言，他們的戰士將在未來繼續執行更多類似2024年10月7日的攻擊行動。但如今，哈瑪斯一名高官公開對這次襲擊行動表達保留立場。

這場襲擊引發嚴重人道危機，造成近200萬人流離失所，並導致糧食和醫療照護資源嚴重短缺。

哈瑪斯駐卡達的外交關係辦公室首長馬佐克接受「紐約時報」（The New York Times）訪問時指出，要是知道這次襲擊會給加薩帶來如此災難性的後果，他就「不可能」支持這場行動。

馬佐克表示，自己當初並未被告知10月7日的具體計畫，但他和其他哈瑪斯政治領袖都支持軍事攻擊以色列的整體戰略。當天約有1200名以色列人遇害、約250人被擄為人質。

他表示，對他來說，「要是預料到會發生什麼事，就不會有10月7日（的攻擊行動）」。

目前不清楚其他哈瑪斯領袖在多大程度上與馬佐克看法一致，也不確定馬佐克的觀點是否意在左右和以色列的談判，或是要在這個武裝組織內部對其他領袖施壓。其他哈瑪斯領袖，特別是與伊朗和黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）關係密切的人士，都傾向採取強硬立場。

報導刊出後，哈瑪斯透過聲明稱紐時對馬佐克言論的報導「不正確」且斷章取義。聲明還說，哈瑪斯高階官員稱10月7日的攻擊行動「表達出我們人民抵抗的權利，以及對圍困、占領及屯墾活動的反對」。

聲明補充表示，馬佐克的言論重申哈瑪斯的立場，即只要「我們的土地遭占領」，就不能放棄「抵抗的武器」。

馬佐克的言論顯示，哈瑪斯內部對於10月7日攻擊行動和其後果的立場存在分歧。他的言論也反映出加薩巴勒斯坦人的沮喪情緒，他們說這場攻擊讓他們承受了極為嚴峻的苦難，這在哈瑪斯領導階層內部產生了一定影響。

以色列 哈瑪斯

延伸閱讀

23年首見 以色列戰車開進約旦河西岸「危險局勢升溫」

「無限期推遲釋放巴囚」以色列總理斥哈瑪斯羞辱人質

哈瑪斯控以色列破壞停火 尼坦雅胡嗆準備再開戰

以色列延後釋放620囚 哈瑪斯痛批違停火協議

相關新聞

當性少數成為替罪羊：黎巴嫩戰火下的LGBT何處尋光？

黎巴嫩和一般穆斯林國家也有差異，如首都貝魯特是著名的遊客區，又是中東度假勝地，街上隨處可見衣著傳統、包裹頭巾的女性，同時也有衣著較西化，露肩、露腰，短裙的妙齡少女，兩者走在街上毫無違和感，相較於早已同性戀合法化的以色列、巴勒斯坦，但以巴長年政局不穩；鄰國約旦雖然也已令同性戀合法化，但恐同行為不受正視，社會上仍有偏激聲音，2024年更有報導指出，有秘密警察恐嚇、監控同志平權的倡議者，令不少同性戀者逃到黎巴嫩尋求庇護。

紐時：川普採「敲詐保護費」外交！美烏礦產協議是台灣警訊

紐約時報報導，烏克蘭遭遇川普施壓要求回報，可能即將在沒有安全保證的情況下與美敲定礦產協議。許多專家分析，曾被視為世界警察...

哈瑪斯高層悔稱若知後果 不會支持攻擊以色列

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯外交關係辦公室首長馬佐克（MousaAbu Marzouk）今天表示，要是知道攻擊以色列會讓...

英國2027年起增防衛支出至GDP2.5% 砍外援預算

英國首相施凱爾今天臨時在國會發表聲明，宣布自2027年起，提高防衛支出至英國國內生產毛額（GDP）的2.5%，且目標為最...

德史上最「美派」領導人！曾因梅克爾棄政從商 一探梅爾茨的逆襲之路

德國大選落幕，主流保守派基民盟（CDU）和姊妹黨基社盟（CSU）共獲得逾28％的得票率，成為國會最大黨，CDU黨魁梅爾茨...

梅爾茨與社民黨分歧大 組閣難

在德國大選得票率第一的中間偏右基民黨可望與左派社民黨聯合執政，然而兩黨政策嚴重分歧，且基民黨主席梅爾茨競選期間對目前執政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。