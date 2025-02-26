紐時：川普採「敲詐保護費」外交！美烏礦產協議是台灣警訊

紐約時報報導，烏克蘭遭遇川普施壓要求回報，可能即將在沒有安全保證的情況下與美敲定礦產協議。許多專家分析，曾被視為世界警察的美國，如今更像是敲詐勒索的黑手黨老大，這恐怕是美國向處於戰爭的盟友搾取金錢或資源的先例。

哥倫比亞大學政治學者、和平協議領域的專家佛那（Virginia Page Fortna）表示，美國面對處於困境的烏克蘭，明目張膽要求礦產資源的作法，「讓人感覺像勒索保護費」。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）資深研究員庫克（Steven Cook）認為，「這項新的安全保證，本質上是一種敲詐」，庫克提到的安全保證是指美國國安顧問沃茲所說的，與美國建立「經濟夥伴關係」將確保烏克蘭安全。

專家表示，川普的交易外交向盟友發出一項訊息：美國在協助盟友或履行義務上不可信，同時也在告訴敵對勢力，他願意為了短期勝利放棄長遠的戰略利益。

國際政策學者表示，外交政策並非如此運作。在國際關係中，信譽是權力的重要因素，威懾取決於國家是否信守承諾。一旦缺乏底線，敵對國家就可能試探底線。

紐時指出，美國的信譽降低，可能會促使中國大陸測試美國捍衛台灣和南海領域的承諾，可能會危及美國的長期夥伴關係，加劇美國被捲入與中國戰爭的風險。

川普政府視哪些國家是敵人或朋友，已經不再明確。專家表示，無論如何，川普的行動表明美國充其量是不可靠且昂貴的夥伴，最壞的情況是把任何國家對美國的依賴視為有利可圖的弱點。