義大利黑手黨滲透拉丁美洲 毒品走私洗錢案件激增

義大利黑手黨的勢力，正跨過半個地球滲透進入拉丁美洲。阿根廷媒體報導，「光榮會」和「卡默拉秘密組織」等義大利黑幫和當地販毒集團掛鉤，造成拉丁美洲的毒品走私、洗錢和暴力問題進一步惡化。

阿根廷媒體「資訊網」（Infobae）調查披露，「光榮會」（ndrangheta）掌控了全球40%的古柯鹼毒品交易，而拉丁美洲的古柯鹼生產國就是他們取得毒品的主要來源。因此近年來，包括「光榮會」和「卡默拉秘密組織」（Camorra），為確保毒品能順利運往歐洲，已經逐步在哥倫比亞、厄瓜多和秘魯等國家發展，並且和當地販毒集團合作結盟。

報導指出，「光榮會」與厄瓜多當地毒販聯手掌控港口作業和營運商，以確保毒品運輸到歐洲過程不受有關當局監控。西班牙警方去年11月就曾在西國港口查獲藏在來自厄瓜多香蕉貨櫃中的13噸古柯鹼，這也是西班牙有史以來最大宗的古柯鹼毒品走私案件，顯示厄瓜多已經成為黑手黨毒品出口的重要據點。

2024年10月，哥倫比亞警方也逮捕了3名「光榮會」的成員，他們與當地叛亂組織「哥倫比亞革命軍」（FARC）合作，從哥國出口毒品到義大利卡拉布里亞省（Calabria）的喬亞陶羅（Gioia Tauro）港。

而「卡默拉秘密組織」也在哥倫比亞建立了毒品走私網絡，哥倫比亞警方去年和義大利以及英國的緝毒單位，發動聯合打擊毒品的「卡戎行動」（OperationCaronte），成功逮捕被全世界一百多個國家通緝的「卡默拉秘密組織」首腦路易齊貝維迪（LuigiBelvedere）。

「美洲對話」（DIALOGO AMERICAS）也報導，逮捕義大利黑手黨的行動只是冰山一角，因為黑手黨成員早已透過與當地販毒集團合作，不僅掌控毒品運輸，還以買賣房地產、投資建築業甚至金融機構等各種方式洗錢。不只如此，還涉及軍火販賣、勒索、人口販運和非法賭博，造成哥倫比亞和厄瓜多的犯罪率大幅上升。黑手黨更透過賄賂官員，影響當地政府的運作，讓執法機構防不勝防。

面對義大利黑幫和拉美販毒集團的跨國犯罪活動，歐洲和拉丁美洲國家的情報機構和警方透過國際刑警組織（INTERPOL），共享情報加強查緝，包括秘魯和厄瓜多政府開始強化港口控管，阻止更多毒品進入市場。

墨西哥政府則承諾與歐洲執法單位共同打擊黑手黨洗錢網絡，嚴格監控當地金融機構，減少非法資金透過洗錢流入拉丁美洲的金融體系。

不過報導也指出，許多拉丁美洲執法部門面臨預算不足、嚴重貪腐以及擔心黑手黨報復威脅的問題，因此這場跨國反黑反毒戰爭困難重重，充滿挑戰。

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