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英國2027年起增防衛支出至GDP2.5% 砍外援預算

中央社／ 倫敦25日專電
英國首相施凱爾。路透
英國首相施凱爾。路透

英國首相施凱爾今天臨時在國會發表聲明，宣布自2027年起，提高防衛支出至英國國內生產毛額（GDP）的2.5%，且目標為最早自2029年起，提升至GDP的3%。

增加的防衛支出將由削減對外援助預算支應。施凱爾（Keir Starmer）指出，若計入情報安全機關業務，則英國的防衛支出至2027年即可達GDP的2.6%。目前英國防衛支出約為GDP的2.3%。

施凱爾提到，這將是自冷戰結束以來，英國最大規模的國防支出持續增長，相關措施今天就展開。他說，數十年僅見的變局須以數十年僅見的方法應對。

去年7月贏得國會大選上台執政的英國工黨曾承諾在財政條件允許下，提升防衛支出至GDP的2.5%，但遲未訂出時間表。前任保守黨政府曾規劃至2030年達成防衛支出占GDP 2.5%的目標，現任黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）則主張，「防衛支出在GDP占比2.5%」已不足以應對當前國際安全挑戰。

施凱爾27日將在華府與美國總統川普（DonaldTrump）會晤。川普主張北大西洋公約組織（NATO）歐洲成員國應大幅提高防衛支出，且北約各國防衛支出的最低標準應由現行「GDP 2%」提升至「GDP5%」。美國自身防衛支出則占GDP的3%至3.5%。

英國方面，至少自俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭、開啟第二次世界大戰後歐陸最大規模戰爭以來，已有許多安全事務專家和軍事將領呼籲政府儘速提高國防預算、達到趨近GDP的3%。施凱爾今天提到，「自2027年起增加防衛支出」事實上已較他原訂時程提前。

不過，考量英國已表態願向烏克蘭派兵協助穩定局勢，以及美國擬減少對歐洲安全的投資、英國被期待在北約歐洲防務扮演更吃重的領導角色，今天宣布的防衛支出增加幅度是否足夠，已引發專家質疑。

施凱爾向國會表示，為因應防衛投資增加，政府擬削減援外支出；援外支出將由現行占國民所得毛額（GNI）的0.5%，在2027年下修至0.3%。

工黨曾承諾在國家財政條件允許的前提下，提高英國的援外支出至GNI的0.7%。聯合國（UN）曾通過決議，成員國的政府開發援助（ODA）支出應以達GNI的0.7%為目標。工黨傳統上較保守黨重視援外計畫；施凱爾今天宣布削減相關預算，在國會引發部分議員批評，提到中國、俄羅斯恐趁虛而入。

施凱爾表示，政府將竭盡所能，讓世界回到允許援外支出達到應有水準的狀態，但當前局勢顯示，國防及國家安全必須永遠占第一順位，而像俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）這樣的暴君只會對強勁的力量展示有反應。

與川普政府向莫斯科當局釋出合作善意不同，施凱爾重申，俄羅斯對英國安全構成威脅。

不過，儘管大西洋兩岸的對俄立場分歧日益鮮明，施凱爾強調，英國必須拒絕在歐洲和美國之間選邊站、這是違背英國國家利益的「假選擇題」。

施凱爾今天並預告，在北約海牙峰會6月登場前，英國政府將發布新的「國家安全戰略」（NationalSecurity Strategy），整合國防部等各中央部會正在進行的國安相關政策檢討。

施凱爾提到，政府將致力讓防衛支出不僅強化英國國防及相關產業實力，更促進經濟成長、增進研發創新與人才培育。

他另指出，英國的產、學、研、商界及一般民眾都必須在國家的安全防衛扮演更大角色，對自己的責任與權利有新認知。

儘管施凱爾稱新政策意味英國自2027年起，每年將新增防衛支出134億英鎊（約新台幣5600億元），獨立研究機構「財政研究院」（Institute for FiscalStudies）指出，考量防衛支出的增加規模及援外預算的削減幅度，正確的數字應該是每年新增約60億英鎊。

施凱爾在隨後舉行的記者會指出，即便援外預算縮減，英國將持續支援烏克蘭、加薩地區及蘇丹。

他並證實波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）稍早說法，即27日與川普會談後，施凱爾將邀集歐洲國家領導人赴英會商、就烏克蘭及歐洲防務等議題整合意見。

國防部 施凱爾 英國

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