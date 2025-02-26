梅爾茨與社民黨分歧大 組閣難

在德國大選得票率第一的中間偏右基民黨可望與左派社民黨聯合執政，然而兩黨政策嚴重分歧，且基民黨主席梅爾茨競選期間對目前執政的社民黨攻擊不留情面，導致組閣談判困難重重。

得票率合計約百分之四十五的基民黨與社民黨席次加總在國會過半，成為當前最有可能的組閣選項。由這兩個政黨組成的黑紅大聯合內閣，在德國歷史上並不罕見，特別在前總理梅克爾主政十六年期間，是相對穩定的聯合政府。

不過，德媒指出，此次由基民黨主席梅爾茨主導的組閣談判將遭遇極大困難，因為保守派的梅爾茨與社民黨在移民、財政紀律、社會福利等政策都有巨大分歧。

梅爾茨選戰期間時常重砲抨擊執政的社民黨與綠黨，惹怒不少社民黨人。許多社民黨人認為，該黨這次選舉已是歷史性慘敗，若馬上和基民黨組閣，「簡直比牙齒根管治療還難受」。

而最令社民黨人無法接受的是，梅爾茨一月廿九日接受極右派另類選擇黨支持，在德國國會提出且通過限縮移民的「五點計畫」決議。這個行為打破德國中間派政黨「不與極右翼合作」原則，讓部分社民黨人士堅決反對加入梅爾茨政府。

新國會必須在選後卅天內召開第一次會議。梅爾茨表示，希望能在新議期開始前完成初步組閣談判，四月下旬復活節前組成聯合政府。