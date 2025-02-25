俄國安高層見普拉伯沃 邀印尼參加軍事論壇

俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古今天在雅加達與印尼總統普拉伯沃見面，雙方討論經濟和國防安全議題。兩國去年11月首次聯合海軍演習，此次俄羅斯也邀請印尼參加軍事論壇，被指印尼正尋求強化與莫斯科的關係。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天在總統府與俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）會面。印尼總統府秘書處隨後發表聲明指出，「印尼和俄羅斯重申將共同致力於加強戰略夥伴關係，特別是安全與國防領域，並探索未來的合作機會」。

蕭依古是俄羅斯總統蒲亭核心圈子的一分子，過去曾擔任國防部長。

時代報（Tempo）報導，普拉伯沃表示，蕭依古是他的老朋友，並向蕭依古詢問有關蒲亭的身體狀況，蕭依古回答說，「蒲亭身體健康」。

蕭依古與普拉伯沃見面前，先赴印尼國防部與國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）見面。

印尼國營通訊社安塔拉（Antara）報導，蕭依古向夏弗里表示，邀請印尼參加俄羅斯軍事論壇。

印尼國防部表示，正尋求透過聯合訓練、技術轉移和軍人交流等計畫，加強印尼和俄羅斯軍隊的合作，並指出，雙方合作將使印尼受益，因為印尼能從擁有先進技術的俄羅斯學到很多。

印尼去年11月與俄羅斯展開兩國首次聯合海軍演習，為期5天的演訓分2階段舉行，地點分別在泗水的1座海軍基地與爪哇海（Java Sea）。

這項軍演反映去年10月上任的普拉伯沃尋求與莫斯科強化關係，分析解讀，這代表雅加達外交政策出現重大轉向。

印尼加入的東南亞國家協會（ASEAN）曾在2021年與俄羅斯舉行聯合軍演，但在去年11月前，雅加達從未單獨與莫斯科舉行聯合演訓。