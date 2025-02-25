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尹錫悅不認叛亂罪 反對黨：若戒嚴成功無數人將喪命

中央社／ 首爾25日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅。圖／新華社
南韓總統尹錫悅。圖／新華社

韓國遭停職總統尹錫悅今天面臨最後一場彈劾案庭審，他否認自己宣布戒嚴令是犯下叛亂罪。反對黨則敦促憲法法院正式將他免職，稱若他實行戒嚴成功，將導致無數人喪命。

尹錫悅去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，短暫中止文官統治，導致民主韓國陷入政治動盪，並於去年12月遭國會停職。

現年64歲的尹錫悅上個月因涉叛亂罪名被捕，一直被關在監獄裡，他可能被判處終身監禁，甚至面臨死刑。他的審判於上週開庭。

法新社報導，尹錫悅今天在彈劾案庭審的最後陳述中，否認自己在宣布戒嚴時犯下「叛亂罪」。法官接下來將決定是否因他引發混亂的戒嚴令而正式將他免職。

尹錫悅在首爾憲法法院表示：「反對黨聲稱我宣布戒嚴，是為了建立獨裁政權並延長我的統治，這是捏造我犯下叛亂罪的陰謀。」

另一方面，反對派國會議員鄭清來（Jung Chung-Rae）在結辯中，激動回憶起自己1980年代在韓國軍政府手中遭受折磨的經歷，並敦促法院支持彈劾。

鄭清來回憶道：「我被蒙住雙眼，只穿著內衣忍受4個小時的酷刑。活著本身就是一種痛苦。」他停頓了好幾秒鐘，試圖平復情緒。

鄭清來請求法院考量到，若戒嚴令如尹錫悅所計劃那樣成功實行，「將有無數人的性命無法倖免於難」。

尹錫悅 成功

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