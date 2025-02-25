尹錫悅彈劾案最終辯論 支持者場外高呼駁回
韓國總統尹錫悅彈劾案今天進行最後一次庭審，進行雙方最終辯論；尹錫悅的支持者從早就開始聚集在憲法法院一帶，要求大法官駁回彈劾案。
尹錫悅彈劾案今天下午2時起在憲法法院舉行最後一次庭審，但在上午就開始有零星的個人示威出現在憲法法院鄰近地區，表達支持尹錫悅、要求憲法法院駁回彈劾案的訴求。
雖然示威人潮明顯不如憲法法院剛開始審理彈劾案時多，但警方維安仍保持相當強度，全力避免衝突事故發生。
據韓聯社報導，警方在上午10時就已派出64組機動隊伍、約3800名警力前往憲法法院正門前道路及鄰近的地鐵安國站一帶維持秩序，並利用約190輛警方巴士及大型圍欄遮擋人行道及通往憲法法院的道路。
除獨立進行的一人示威外，尹錫悅的支持者團體接連在安國站附近道路舉行集會，據非正式統計，截至下午4時左右，集會人數約達2000人。
相較先前完全封鎖憲法法院前道路，警方今天僅用圍欄及巴士遮擋視線，部分民眾聚集在憲法法院對面人行道上示威，高喊「彈劾無效」、「駁回彈劾」等口號。庭審持續至晚間，示威民眾也同樣持續守候在法院附近。
今天庭審先由國會及尹錫悅方辯護律師闡述立場，尹錫悅於下午4時36分左右抵達憲法法院，並在晚間9時許進行最終陳述。
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