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法總理出席巴黎農博會 與工會面談「農業前瞻法案」

中央社／ 巴黎25日專電

法國總理白胡24日出席巴黎農業博覽會，與4大農民工會閉門面談「農業前瞻法案」，承認並非所有農業問題都已解決。年輕世代農民回應，法案的通過不該只是象徵性訊息，應包含具體可執行的內容。

巴黎農業博覽會（SIA, Salon International del'Agriculture）今年為第61屆，於2月22日至3月3日在巴黎凡爾賽門國際會議中心舉行。

在上屆受到農民強烈抗議整整1年後，法國國會趕在農博會開幕前兩天（2月20日）通過「農業前瞻法案」（LOA, Loi d’Orientation Agricole）以回應訴求。此法案關於捍衛法國糧食與農業主權、並促進農業世代交替。此外，基於維護法國農業利益，將放寬部份環境保護的限制。

白胡（François Bayrou）24日上午8點進入巴黎農博會，與4大農民工會進行閉門面談，分別為最大的政策保守派「全國農人工會聯盟」（FNSEA）、以農民利益優先的「鄉村協調」（Coordination rurale）、左翼反全球化注重環境正義的「農民聯盟」（Confédération paysanne）、與強調年輕新世代的「青年農民組織」（Jeunes agriculteurs）。

法國媒體形容此面談目的在平息憤怒，對於法國農民正面臨的地緣政治危機卻避重就輕。

白胡於會後表示：「與4大工會面談時氣氛積極，農民主席們肯定政府在『農業前瞻法案』上做的努力與決定，我們已共同建立基礎。目前仍要改善『價格』與『收入』，並關注『水資源』的問題，我必須承認，並非所有農業問題都已解決，接下來仍有許多法案尚待審查。」

「全國農人工會聯盟」的主席羅梭（ArnaudRousseau）向費加洛報（Le Figaro）表示：「我們支持白胡所提出的『放鬆限制』，並認同生產主義路線。」

「鄉村協調」的副主席何畢耶爾（Amélie Rebière）向巴黎人報（Le Parisien）表示，談論糧食主權當然很好，但如何恢復主權還有待觀察，希望白胡與農業部長杰內瓦（Annie Genevard）已經掌握情況。

「農民聯盟」的發言人瑪宏多拉（LaurenceMarandola）向各媒體批評：「政府將焦點放在法國糧食主權，卻忽略不同農民所擁有的生產力、資源限制與分配問題。」她並認為杰內瓦完全否認生態問題，漠視已在農場採取行動的農民。

「青年農民組織」的主席霍瑞爾（Pierrick Horel）向獨立調查媒體Mediapart表示：「政府通過『農業前瞻法案』不應只成為農博會前象徵性的決策，卻沒有具體實施的內容。」

白胡在22日下午持續在農博會進行圓桌論壇，他向年輕農夫們表示法國不能沒有農業與農夫。白胡說：「政府必須確保農民擁有合理的收入，並且不會被繁複的法規與不停變更的標準給壓垮。然而，現代農業需要比過去更多的想像力和組織互動，以適應市場和生產條件。」

杰內瓦則在法國農業部展區上強調：「法國農業需要生產更多、吃得更好。」

巴黎 法國 農民

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