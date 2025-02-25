教宗方濟各病情惡化 旅義台日神父坦言繼任者難料

教宗方濟各病情未脫險境，2位從台灣到羅馬進修的神父表示，因教宗年事已高，周遭多數神職人員都能冷靜看待此事，也會安撫教友不必驚慌焦慮，可透過祈禱傳達對教宗的祝福，及感謝教宗多年來對教會的貢獻。

至於下一任教宗人選，神父們坦言「很難猜」，根據前兩次選舉教宗的經驗，媒體上被點名的熱門人選最後都沒出線。

來自台灣的本篤會神父徐千邦，目前在羅馬宗座額我略大學（Pontifical Gregorian University）進修。他接受中央社訪問時表示，教宗住院超過10天，雖一度好轉，但病情嚴重仍未脫險，這難免讓許多信徒感覺「時間恐怕到了」，因此全世界信徒都特別為教宗祈禱，希望教宗若真的走到最後時刻，會是個很平靜、有福的過程。

關於繼任教宗可能人選，徐千邦說，這在教會不算禁忌話題，但眾說紛紜、莫衷一是，「結果真的很難說」，他聽到有人推測是國務院長帕洛林（PietroParolin）或聖座福音傳播部代理部長塔格萊樞機主教（Antonio Tagle），這2人因在教廷部會任職、名聲最大，最常被提及。

徐千邦說，其他被媒體點名的人選還很多，包括相當友台的宗座科學院院長涂克森（Peter Turkson）樞機，還有媒體預測在方濟各之後，下個教宗可能會是「保守派」，例如反同志大將、剛果民主共和國樞機主教安邦戈（Fridolin Ambongo Besungu），或多次挑戰方濟各路線的美國樞機主教柏克（Raymond LeoBurke）。

另一位曾在台灣多年的日本籍神父山口聖智，隸屬道明會中華聖母準會省，目前在羅馬聖多瑪斯大學（PUST，又名Angelicum）研讀教會法。他以一口流利的台灣腔中文向中央社記者表示，「在我住的修會和上課的大學，感覺大家都很冷靜，而冷靜之中又帶著感謝的心情。」

山口聖智說，教宗年紀很大，這是很自然的事，因此沒有那麼負面或恐懼的感受，相反地，大家都有對教宗的感謝，「教宗年紀這麼大了，仍非常努力工作，這是大家可以感受到的。」

不過山口聖智說，他有收到教友電郵，表達害怕與焦慮，有些教友雖然理性上了解這是自然過程，但心情還是會受到影響，「我告訴教友不用擔心，我們一起祈禱吧。」

對於教宗繼任人選，山口聖智笑說，前兩次教宗選舉都有類似預測，結果都是出乎意料，「聖神的力量超越人類，每個時代需要不同的能力、人才與恩寵，所以猜測人選沒用。」神職人員比較常思考的是，這個時代最需要教會何種服務，有哪些問題要面對，而非下屆教宗是誰。

山口聖智2024年1月在高雄天主教道明中學舉行晉鐸神父典禮。他在日本獲得生物學碩士後，在2010年他27歲時來台學中文，30歲時在台灣成為天主教徒，隨後選擇接受聖召走向修道之路。