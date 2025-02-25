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川普計劃邀俄羅斯重返G7 德國財政部長：不會實現

中央社／ 柏林25日綜合外電報導
德國財政部長庫克耶斯（Jörg Kukies）。 美聯社
德國財政部長庫克耶斯（Jörg Kukies）。 美聯社

德國財政部長庫克耶斯（Jörg Kukies）接受路透社訪問時表示，俄羅斯將不會如美國總統川普要求那樣，重返七大工業國集團（G7）。

路透社報導，庫克耶斯表示，「G7對俄羅斯發動侵略戰爭的譴責立場非常明確，特別是在俄羅斯殘暴襲擊3週年之際」。他還說，川普的提議不會獲得所需的一致同意。

庫克耶斯今天會前往南非開普敦（Cape Town）參與G20財長會議，而美國財長貝森特（Scott Bessent）因行程安排將缺席。

庫克耶斯表示，G7可能會討論長期以來的提案，也就是將凍結在歐洲的俄國3000億美元主權資產，將其用於重建烏克蘭。不過他說，「討論才剛開始，目前說什麼還為時過早」。

庫克耶斯於去年11月德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的聯合內閣瓦解後被任命為財長，庫克耶斯將繼續擔任這個職位，直到23日選舉後成立新政府為止。保守派梅爾茨（Friedrich Merz）在大選中獲勝。

庫克耶斯還說，美國和歐盟（EU）之間的貿易戰是可以被避免的，因為雙方都願意進行談判。他強調，「沒有人有興趣挑起貿易戰」。

G7 俄羅斯 川普 德國 美國

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