快訊

經典賽Live／5局下徐若熙雙殺+三振化解危機 中華3：2西班牙

和陳曉離婚後傳言滿天飛！愛子被爆「轉出」北京名校 陳妍希反應曝

史上首次！美軍官方宣布：台灣參演今年美泰金色眼鏡蛇演習

德國政權輪替 專家：氣候政策不變作法微調

中央社／ 柏林24日綜合外電報導

德國大選由老牌保守派勝出準備再次政權輪替，氣候專家並不悲觀，認為選舉結果意味德國會繼續在削減溫室氣體排放努力中發揮領導角色，並持續推動再生能源產業發展。

美聯社報導，德國目前的氣候計畫堪稱頗具雄心，目標是在2030年底前將燃煤、石油與天然氣的碳排放量減少65%，並在2045年底前達成碳中和，即碳排量不超過環境可吸收的總量。

德國還希望在2038年底前完全汰除燃煤發電，並讓超過54%的電力來自風能、太陽能和核能等潔淨能源。

大選勝出的基民/基社（CDU/CSU）聯盟，領袖梅爾茨（Friedrich Merz）很可能選擇與目前執政黨、中間偏左的社會民主黨（SPD）組左右共治的聯合內閣。這兩個黨派都承諾實現氣候目標。

柏林智庫Strategic Perspectives的卡爾徹（LindaKalcher）預期德國會維持現有政策方向，但她也強調「推動方式可能會有所不同」。

卡爾徹表示，即使最終目標不變，「新政府推出的許多政策可能不會直接以氣候為名，而是以經濟繁榮、創新和競爭力為訴求」。

一些分析人士告訴美聯社，儘管經濟和移民問題在這次德國選舉期間成為媒體焦點，氣候變遷對許多德國人來說仍是重要優先議題。卡爾徹說：「對各黨派選民來說，氣候始終是他們最關心的前四大議題。」

在23日的大選中，主張應對氣候變遷的綠黨（Greens）獲得11.6%選票是得票率第4高的政黨，但預計他們將在聯合執政3年後轉入在野；氣候立場進步的左派黨（Left Party）獲得8.8%選票。

卡爾徹認為，由於通膨和戰爭影響，選民的焦點轉向經濟和地緣政治，因此氣候政策在這次選戰中沒受太多關注。

氣候智庫E3G的魏斯格伯（Marc Weissgerber）表示，有可能組成執政聯盟的政黨都「親歐」、「支持多邊主義」，這意味他們會繼續落實聯合國氣候談判與「巴黎協定」（Paris Agreement），持續採取氣候行動。

德國氣候政策專家、智庫「艾格拉產業」（AgoraIndustry）主任梅茨（Julia Metz）說：「維持環保政策的推動速度非常重要，這不僅是為減排，中期來看，也能逐步降低電價，並減少對進口化石燃料的依賴。」

梅茨認為，雖然新政府也可能會越來越關注碳捕集技術，但不能因此忽視減排，以避免形成「碳鎖定效應」（carbon lock-in）。

碳鎖定是指對既有基礎設施、技術、政策或經濟結構的依賴，社會或經濟從而與高碳排的路線綁定或產生惰性，難以轉向低碳或零碳替代方案。

德國 氣候變遷

延伸閱讀

圖表看時事／德大選基民黨重回最大黨！圖解新國會、執政聯盟可能組合

【專家之眼】德國國會選舉及其影響

微軟減AI支出抵消德國大選利多 歐股收盤互有漲跌

德國選舉結果底定…聯合政府金援基礎設施 有利企業

相關新聞

詐騙園區獲釋近7000人滯留泰緬邊境 泰國盼各國盡速遣返

近7000名從詐騙園區被放出來的各國公民在泰緬邊境上等待進入泰國，緬甸克倫邦內的民族軍已表達無法容納這麼多人，泰國副總理...

川普計劃邀俄羅斯重返G7 德國財政部長：不會實現

德國財政部長庫克耶斯（Jörg Kukies）接受路透社訪問時表示，俄羅斯將不會如美國總統川普要求那樣，重返七大工業國集...

抱大腿？BBC竟稱「大陸空氣勝西方」 一票人傻眼：開始反咬主人

英國廣播公司(BBC)真的轉性了？日前BBC多篇報導開始宣揚中國高新製造業，讓網友懷疑被「盜帳號」。近日BBC一則報導又...

教宗方濟各病情惡化 旅義台日神父坦言繼任者難料

教宗方濟各病情未脫險境，2位從台灣到羅馬進修的神父表示，因教宗年事已高，周遭多數神職人員都能冷靜看待此事，也會安撫教友不...

教宗方濟各病情略改善 梵蒂岡：整晚都有好好休息

梵蒂岡今天表示天主教教宗方濟各（Pope Francis）「整晚都有好好休息」，他目前因雙側肺炎住院治療，日前傳出病情危...

美俄擬討論削減一半軍費「期待中國加入」 北京稱其國防支出有限

針對美國、俄羅斯擬討論削減50%的國防開支，並期待中國加入，中國外交部今天不置可否，呼籲「大國」要做出表率，還聲稱其「有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。