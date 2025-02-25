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共軍南海空中3公尺逼近菲公務機 菲空軍：隨時出動軍機護航

中央社／ 馬尼拉25日專電
菲律賓漁業及水產資源局（BAFR）的飛機18日在南海民主礁（陸稱黃岩島、菲稱帕納塔格礁）進行空中偵察飛行時，一架中共人民解放軍海軍的直升機（左）島飛到了附近，舉稱兩者距離最近時不到3公尺。法新社
菲律賓漁業及水產資源局（BAFR）的飛機18日在南海民主礁（陸稱黃岩島、菲稱帕納塔格礁）進行空中偵察飛行時，一架中共人民解放軍海軍的直升機（左）島飛到了附近，舉稱兩者距離最近時不到3公尺。法新社

中國人民解放軍直升機上週於南海爭議空域逼近菲律賓漁業局公務飛機，造成相撞危險。菲律賓軍方今天表示，隨時準備出動軍機護航。

菲律賓空軍發言人卡斯蒂約（Maria Consuelo Castillo）今天在例行記者會上說，只要軍方高層下令，空軍可隨時出動軍機，支援其他政府部門在南海的巡邏任務。

卡斯蒂約表示，如果有必要，菲律賓空軍可出動FA-50戰機或是超級巨嘴鳥輕型攻擊機（SuperTucano），執行護航任務。

她補充，菲律賓空軍也一直與海軍共同訓練甲板作業，只要有可供起降的軍艦甲板，空軍直升機也可以參與支援任務。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）日前指控中國人民解放軍海軍的直升機，18日危險逼近菲律賓漁業局的公務飛機左翼上方，距離最靠近時只有3公尺，引發相撞的風險，並可能導致菲方飛機失衡。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在同一場記者會上強調，菲律賓各單位在南海採取的主權捍衛行動，都符合菲律賓國內法與國際法。

崔尼代說，任何國家所做的危及他國人員生命的行為，在文明世界沒有一席之地，並稱菲律賓「不會以非法行動來反制他國的非法、恫嚇行動」。

南海 空軍 菲律賓 解放軍

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