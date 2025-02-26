德史上最「美派」領導人！曾因梅克爾棄政從商 一探梅爾茨的逆襲之路

德國大選落幕，主流保守派基民盟（CDU）和姊妹黨基社盟（CSU）共獲得逾28％的得票率，成為國會最大黨，CDU黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）成為下一屆德國總理的熱門人選。這位開飛機是興趣，曾因前總理梅克爾「棄政從商」的德國政壇大佬是誰？

德國大選落幕，主流保守派基督教民主黨（CDU）和其巴伐利亞姊妹黨基督教社會聯盟（CSU）以近三成的得票率成為最大黨，黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）距離他期盼已久的總理大位，僅一步之遙。

69歲、身材高大的梅爾茨，和現任總理蕭茲（Olaf Scholz）同為律師出身，但兩人相似之處僅止於此。

《德國之聲》形容，身高近200公分的梅爾茨，不管是步上舞台、走進會議室，都自帶氣勢。與形象反差的是，梅爾茨相當平易近人，與人交談時甚至十分幽默。不過，若談起政治理念，他更傾向於直球對決，不畏尖銳的辯論與提問。

1月的2025世界經濟論壇（WEF）上，梅爾茨便與論壇主席主席布倫德（Borge Brende）侃侃而談，不但自信表示當選總理的機率「百分之百」，他也分析德國當前的三大問題，在於高漲的能源價格、移民政策，以及有待提升的「德國工業製造競爭力」。

不僅如此，《政治》指出，德國史上從未有如此「美派」的領導人。梅爾茨透露，他累積訪問美國100 次以上，並將美國前總統雷根視為榜樣之一。據聞，梅爾茨在50歲時，成功考取飛機駕駛證照，完成畢生夢想，閒暇時開飛機是他的興趣之一，勇於冒險的個性可見一斑。

分析師向《紐約時報》指出，梅爾茨「大膽」的特質反映出一種信念，即德國必須更有力地參與歐洲和全球事務。蕭茲過往常因其過度謹慎和猶豫不決的個性受到批評，甚至就連政黨內部也常為此出現反彈聲浪。

曾棄政從商，和梅克爾有瑜亮情結

基民盟這次成功獲得巨大勝利，對梅爾茨來說，有如一場「遲來的逆襲」。

梅爾茨的政治生涯始於家鄉，德國西部的鄉村山區紹爾蘭地區，至今，梅爾茨依舊居住於該區。他自己形容，青春期時「並不是個出色的學生」，小小年紀就開始飲酒、抽菸，還常因紀律受罰。儘管有著叛逆性格，但受到當地保守風氣影響，他在高中時期便加入基民盟。1989年，柏林圍牆倒塌那一年，梅爾茨首度當選歐洲議會議員，五年後進入聯邦議院。

2002年，前總理梅克爾（Angela Merkel）接掌基民盟國會黨團領導權後，儘管梅爾茨曾被視為潛在接班人，但隨著雙方的理念隔閡持續加深，梅爾茨逐漸淡出核心圈，2009年更徹底退出政壇。「棄政從商」的他轉戰金融業，曾擔任全球最大資產公司黑石集團（BlackRock）德國分公司董事長，累積可觀財富外，他獨特的商界背景更成為這次回歸的一大利器。

2021年，梅克爾總理任期已滿，梅爾茨終於在離開政壇12年後重返國會，並於2022年當選基民盟主席。在蕭茲領導的「紅綠燈」聯盟垮台後，基民盟在梅爾茨率領下成功奪回國會最大黨。《紐約時報》分析，其商界背景在德國經濟停滯、能源危機加劇的背景下，成為吸引選民的關鍵。

德國前總理梅克爾。(歐新社)

《德國之聲》指出，與梅克爾冷靜、工於心計的戰術家形象相比，梅爾茨更加大膽，更傾向於承擔風險的「政治賭徒」。例如，2025年1月的選前關鍵時刻，梅爾茨便拋出震撼彈，試圖聯合極右翼的德國另類選擇黨（AfD）推動嚴苛的移民法案，引全德國爆數十萬人上街抗議。

儘管此舉遭到輿論痛批「打破二戰後不與極右派合作的禁忌」，梅爾茨仍辯稱，這是為贏得這場關鍵大選的「戰術性賭注」，背後意義是為了削弱AfD的民粹影響力。專家分析，這種大膽的舉動，凸顯梅爾茨「機會主義者」特質，即他更有可能為了政治利益跨越傳統紅線。

擁核能、反移民，德國能源恐政策大轉向

面對德國當前的能源價格高漲、綠能轉型困境，梅爾茨強勢主張「務實能源戰略」。1月的一場競選造勢演講中，他指出蕭茲政府的德國經濟政策「幾乎完全以氣候保護為導向」，「我想清楚表達我的意思：我們將會，而且我們必須改變這種狀況。」

不僅如此，他也直言批評蕭茲政府在能源危機高峰期，關閉最後三座核電廠是「災難性錯誤」。他承諾勝選後將加速興建50座天然氣發電廠，並推動新一代核電技術研發。

《路透社》指出，2024年11月德國燃氣發電量較上月大增近八成，突破紀錄，背後原因正是因為公營事業為彌補綠電缺口。因風速緩慢，德國的風力發電廠已連續兩個月，發電量遠低於正常水準，這凸顯綠電供應的不穩定性。不僅長期支持核能，梅爾茨的反移民的立場並未改變。《德國之聲》報導，早在25年前，他便表示對於德國的移民政策感到遺憾，更指稱為「外國人的問題」。

這次回歸政壇，雖說德國的社會風氣已改變許多，他仍再度提起爭議性的反移民言論。2023 年 1 月的政治脫口秀節目「Markus Lanz」中，梅爾茨抱怨德國缺乏融合，「有些人實際上在德國沒有立足之地。我們長期容忍他們在這裡，不遣返他們、不驅逐他們，然後我們對出現這種過激行為感到驚訝。」

他在與《經濟學人》訪談中也指出，德國過往引以為傲的「商業模式已經崩壞」。原因有三：首先，德國身為大型製造業和出口大國，過往可將中國視為市場的狀況已經轉變；第二，德國倚賴俄羅斯廉價天然氣的時代已經過去；第三，德國可以用極低成本，躲在美國的安全保護傘下的模式也消失了。

「我們必須在勞動力市場、能源供應和整體競爭力方面，實施嚴肅的改革。這是一場針對繁文縟節的戰爭。」梅爾茨說。

（本文出自2025.02.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）