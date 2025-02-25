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歐洲要建核武防護罩？法提議在德部署核飛彈戰機 威懾俄羅斯普亭

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
法軍空中巴士A400M、空中巴士A330與飆風戰鬥機，去年7月14日在巴黎的國慶閱兵活動中進行空中演示。路透
法軍空中巴士A400M、空中巴士A330與飆風戰鬥機，去年7月14日在巴黎的國慶閱兵活動中進行空中演示。路透

德國準總理梅爾茨（Friedrich Merz）近日喊話英國和法國擴大利用核武進行防禦，將德國納入保護，以利歐洲脫離美國，實現真正「獨立自主」。對此法國官員告訴每日電訊報，法國準備提議在德國部署搭載核武的戰機，藉此威懾俄羅斯及其總統普亭。這項消息適逢法國總統馬克宏24日前往華府會晤美國總統川普之際。

消息人士表示：「在德國部署幾架法國核武戰鬥機應該不難，並且可以傳遞強烈訊息。」另一方面，德國外交消息人士也暗示，此舉可能施壓英國首相施凱爾採取相同措施。

目前美國在德國的軍事基地部署約100枚核武飛彈，長期為歐洲安全提供保障。法國的核威懾手段目前獨立於北約；英國的核武力量則是北約防禦的關鍵一環。

報導稱，法國的核武庫包含約300枚核武器，這些武器屬於其「威懾力量」（force de dissuasion）計畫，並具備以海上和空中發射能力。

英國的三叉戟（Trident）核威懾系統由4艘先鋒級（Vanguard-class）潛艇組成，每艘潛艇最多可搭載16枚核彈頭。

梅爾茨在德國大選前兩天曾提出，法國和英國應該討論「自身的核防禦可以擴大到德國」。

但消息人士也警告，除非美國撤回其在德國的核威懾力量，否則這一要求不太可能正式提出。

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