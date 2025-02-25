非洲動亂升溫 蘇丹、民主剛果受叛軍威脅
【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】非洲多國近日遭受叛軍威脅，不得安寧！蘇丹北達佛地區的動盪加劇，讓無國界醫生宣布停止在當地的人道救援，當地叛軍「快速反應部隊」遭指控種族屠殺；另外，民主剛果東部的叛軍M23近月來也加強對政府軍的打擊，讓今年相關衝突已造成至少7千人死亡，民主剛果指控盧安達暗中資助叛軍，但遭否認。
人道營地難運行
根據《半島電視台》報導，無國界醫生近日宣布，將延緩蘇丹北達佛地區的飢荒難民營運做，因為當地的暴力狀況逐漸升溫，讓組織無法繼續提供醫療服務。政府軍與快速反應部隊開啟的蘇丹內戰，從2023年4月至今已持續22個月，造成約50萬人流離失所。
政府軍與快速反應部隊都被指控犯下戰爭罪、衝突已經造成上萬人死亡。《半島》另一篇報導提到，民主剛果近來也遇到叛軍襲擊，民主剛果總理蘇明瓦提到，東部的M23叛軍衝突在今年已經造成至少7千人死亡，聯合國秘書長谷特雷斯擔心，若衝突延續，恐造成更嚴重動盪。
非洲軍閥動盪
民主剛果指控鄰國盧安達暗中資助M23，但盧安達至今都否認任何指控。蘇明瓦近日於聯合國人權理事會發言指出，民主剛果東部的安全局勢已經惡化到非常值得關注的規模。
《經濟學人》提到，非洲近年來動亂與政變頻傳，包括西非的馬利、尼日與布吉納法索等地，但因為非洲礦產等天然資源相當豐富，許多國家也嘗試著與當地軍閥進行互動與投資。
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