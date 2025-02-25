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尹錫悅彈劾案庭審進入尾聲 預計3月中旬宣判

中央社／ 首爾25日綜合外電報導
遭彈劾的南韓總統尹錫悅（左）。（歐新社）
遭彈劾的南韓總統尹錫悅（左）。（歐新社）

韓國遭停職的總統尹錫悅今天面臨最後一場彈劾案庭審，接著法官將決定是否因他引發混亂的戒嚴令而正式將他免職，預計3月中旬將宣布判決結果。

尹錫悅去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，短暫中止文官統治，導致民主韓國陷入政治動盪，尹錫悅於去年12月遭國會停職。

64歲的尹錫悅上個月因涉叛亂罪名被捕，一直被關在監獄裡，他可能被判處終身監禁，甚至面臨死刑。他的審判於上週開庭。

法新社報導，在首爾憲法法院經歷數週緊張的彈劾案審理後，今天是尹錫悅彈劾案最後一次的開庭辯論，接著8名法官將閉門決定他的命運。

外界普遍預期，法院將在3月中旬宣布判決結果。

若尹錫悅遭免職，韓國必須在60天內重新舉行總統大選。

尹錫悅的彈劾案審判，主要焦點在於他是否違憲宣布戒嚴。因戒嚴只在國家緊急狀態之下或戰爭時期才實行。

反對派指責尹錫悅在沒有正當理由的情況下，採取了戒嚴非常措施。

尹錫悅的律師金弘一（Kim Hong-il，音譯）在上週堅稱：「他宣布戒嚴的目的，並不是要癱瘓國家」。

金弘一說，相反地，此舉意在「提醒公眾，反對黨主導的國會獨裁造成國家危機，已讓政府癱瘓」。

南韓 尹錫悅 彈劾案

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