快訊

空間管理大師？台南「帆布車棚」蝦皮店到店開張 網驚：颱風不會吹跑嗎

行動電源爆炸說不清挨轟！亞果元素二度公告召回型號再+1 改13處免費回收

放棄樹葬！大S最新下葬方式曝光 具俊曄考慮中

南韓高速公路工地橋樑坍塌活埋10工人 釀3死7重傷

中央社／ 首爾25日專電
韓國首爾世宗高速公路位於忠清南道天安市的安山至龍仁路段，正在施工中的橋樑今早發生坍塌事故。圖／美聯社
韓國首爾世宗高速公路位於忠清南道天安市的安山至龍仁路段，正在施工中的橋樑今早發生坍塌事故。圖／美聯社

韓國首爾世宗高速公路位於忠清南道天安市的安山至龍仁路段，正在施工中的橋樑今早發生坍塌事故，目前確認橋下10名工人遭掩埋，其中3人死亡、7人重傷。

事故發生在首爾當地時間上午9時49分左右，首爾世宗高速公路安山至龍仁路段施工現場橋墩上的4到5片面板脫落墜下，當時正在橋墩下工作的10名工人被壓住，3人死亡，7人重傷。

韓國消防當局在事故發生後啟動國家消防動員令，派出92台救災裝備及172人前往搜救，確認是否還有其他人被壓在掉落橋面下方。

韓聯社報導，事發當時現場正在使用起重機吊起面板進行連結作業，面板在中途掉落釀禍。橋面高度依區段不同而有差異，最高可達52公尺，掉落區段長度約210公尺。

首爾世宗高速公路全長134公里，其中長約72公里的首都圈路段已在今年元旦開通，剩餘非首都圈路段預計在2026年底完工。

事故路段工程是由現代建設（Hyundai EngineeringCo., Ltd.）承包，相關人士表示目前正在處理事發現場，並確認當時究竟有多少工人等狀況。

韓聯社引述鄰近商家說法表示，當時只聽到一聲像炸藥爆炸的巨響，出去查看發現橋樑支撐的兩端橋面同時坍塌，「這個施工現場平常不會發出那麼大的聲響，想說發生什麼事了，結果發現橋塌了」。

南韓 首爾 高速公路

延伸閱讀

影／南韓高速公路橋梁坍塌！韓媒：疑8人遭活埋

因應中國厚鋼板低價攻勢 韓政府擬課稅最高38%

棒球／韓職NC恐龍在台南交流賽 首戰台鋼雄鷹 4天有美食市集

韓國啟用電子入境卡 抵達3天前可至官網填表

相關新聞

新德里車站踩踏18死悲劇：大壺節失控人潮，與印度鐵路管理「視盲」

印度時間2025年2月15日晚間10點左右，位於首都的新德里火車站（New Delhi Railway Station）發生大量人群推擠踩踏的不幸事件，根據官方統計，已知該事件造成18人死亡，數十人輕重傷。新德里火車站之所以出現爆量的旅客，是因為目前該站正適逢地表上最大宗教慶典的印度教「大壺節」（Kumbh Mela）期間，來自四面八方的信眾都準備前往普拉亞格拉吉市（Prayagraj）的節慶會場，然而新德里車站內異常大量的人潮終究逐漸失控而衍生了這起悲劇。

覺醒了！福斯汽車與德國應對「中國危機」

李德輝（Felix Lee）為德國少數專精報導中國的記者，他的父親出身南京，母親來自台灣。

影／南韓高速公路橋梁坍塌！韓媒：疑8人遭活埋

南韓NEWS1報導，南韓「首爾世宗高速公路」忠清南道天安市路段，發生橋梁工地崩塌，目前當局正在確認傷亡。

非洲動亂升溫 蘇丹、民主剛果受叛軍威脅

非洲多國近日遭受叛軍威脅，不得安寧！蘇丹北達佛地區的動盪加劇，讓無國界醫生宣布停止在當地的人道救援

尹錫悅彈劾案庭審進入尾聲 預計3月中旬宣判

韓國遭停職的總統尹錫悅今天面臨最後一場彈劾案庭審，接著法官將決定是否因他引發混亂的戒嚴令而正式將他免職，預計3月中旬將宣...

南韓高速公路工地橋樑坍塌活埋10工人 釀3死7重傷

韓國首爾世宗高速公路位於忠清南道天安市的安山至龍仁路段, 正在施工中的橋樑今早發生坍塌事故，目前確認橋下10名工人遭掩埋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。