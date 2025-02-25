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南韓真航空班機起飛傳爆炸聲 緊急返航無人傷亡

中央社／ 首爾25日專電
韓國真航空一架預定從釜山飛往日本沖繩的班機，今早起飛後傳出爆炸聲響，基於安全考量返航，所幸機上無人傷亡。圖非涉事航班。路透
韓國真航空一架預定從釜山飛往日本沖繩的班機，今早起飛後傳出爆炸聲響，基於安全考量返航，所幸機上無人傷亡。圖非涉事航班。路透

韓國真航空一架預定從釜山飛往日本沖繩的班機，今早起飛後傳出爆炸聲響，基於安全考量返航，所幸機上無人傷亡。

韓聯社報導，今天當地上午8時39分從釜山金海國際機場起飛前往日本沖繩的真航空LJ 371班機，引擎在起飛後傳出爆炸聲響。

由於著陸重量限制，決定返航的這架班機在西南方的巨濟島上空盤旋消耗燃油後，於9時56分重新在金海國際機場著陸。

報導引述機上乘客陳述，指飛機起飛後，引擎處傳來數次爆炸聲響。部分乘客聲稱看到機翼冒出煙霧。

真航空表示，這架班機在起飛時偵測到引擎出現異音，但機體並無異常，基於安全考量還是採取返航措施，並在更換飛機後恢復航班

南韓 爆炸 航班

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