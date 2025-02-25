南韓真航空班機起飛傳爆炸聲 緊急返航無人傷亡

印度時間2025年2月15日晚間10點左右，位於首都的新德里火車站（New Delhi Railway Station）發生大量人群推擠踩踏的不幸事件，根據官方統計，已知該事件造成18人死亡，數十人輕重傷。新德里火車站之所以出現爆量的旅客，是因為目前該站正適逢地表上最大宗教慶典的印度教「大壺節」（Kumbh Mela）期間，來自四面八方的信眾都準備前往普拉亞格拉吉市（Prayagraj）的節慶會場，然而新德里車站內異常大量的人潮終究逐漸失控而衍生了這起悲劇。

2025-02-25 12:58