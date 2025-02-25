民主剛果叛軍M23東部作亂 總理：1月至今7千多死
剛果民主共和國總理今天表示，盧安達支持的叛軍組織「3月23日運動」（M23）1月占領兩個主要城市以來，東部已有「7000多人」遭殺害。
法新社報導，剛果民主共和國（簡稱民主剛果）東部是文化資源豐富的地區，但過去30年飽受各種衝突蹂躪，而M23及其盧安達盟友經過長達數週的推進，已在東部取得重大立足點。
上月底，M23武裝分子占領占北基伍省（NorthKivu）首府、東部主要城市果瑪（Goma），而在更前一週，他們控制了南基伍省（South Kivu）首府布卡伏（Bukavu）。
剛果民主共和國總理圖盧卡（Judith SuminwaTuluka）在日內瓦向聯合國人權理事會（UnitedNations Human Rights Council）表示：「剛果民主共和國東部的安全局勢已來到令人擔憂的程度。」她說，1月以來，已記錄到的就有「7000多名同胞死亡」。
她說，這個數字包括「2500多具被埋葬但身分不明的屍體」，還有1500具屍體仍在太平間。
法新社無法查證這些數字。
圖盧卡在安理會場邊舉行的記者會上，被問到死者是平民還是士兵時表示：「目前…我們還無法辨識所有人的身分」。
但她說：「死者中有大量平民。」
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