歐盟執委會主席：烏克蘭可望在2030年前入盟

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天在烏克蘭首都基輔告訴記者，倘若烏克蘭繼續以目前的速度和品質進行改革，烏國可望在2030年之前加入歐盟。

路透社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）說：「我非常欣賞對方展現的政治意願。我甚至可以說…如果烏克蘭繼續保持這樣的速度和品質，也許能在2030年前加入歐盟。」

歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）還說，加入歐盟將是烏克蘭未來最重要的安全保障。