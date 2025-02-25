【專家之眼】德國國會選舉及其影響

本月23日，德國舉行聯邦議院選舉，結果顯示保守派的聯盟黨（CDU/CSU）28.5%的得票率勝出，極右派的德國另類選擇黨（AfD）以20.8%位居第二，創下歷史新高。現任總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的社會民主黨（SPD）遭遇重大挫敗，得票率僅16.4%，創下自二戰以來的最差成績。綠黨（Die Grünen）獲得11.6%的選票，一如往常，左翼黨（Die Linke）則取得8.8%，而自由民主黨與另一左派黨BSW未達5%而沒能進入國會。

由於沒有政黨獲得過半數議席，必須組建聯合政府。CDU/CSU領袖梅爾茨（Friedrich Merz）表示，傾向與SPD組成大聯合政府，以確保政府的穩定性，並排除與AfD合作的可能性，還希望在四月下旬復活節前完成組閣談判。

此次，社民黨落敗，選項黨崛起，與德國經濟滑坡脫不了關係，因為德國的經濟成長已下滑兩年，目前是歐盟的末位。近來，已有5萬家企業倒閉，尤其德國的支柱型的汽車產業，已部分關廠與遣散數千名員工，這是德國難以想像的事，況且每年有近1000億歐元的企業資本流往國外。

此次選戰的主題是：戰爭、能源與通脹。在選戰中，梅爾茨猛烈攻擊總理蕭茲，但選後還是得共組聯合政府，這也可稱是一種德國特色。另一值得關注的重點，就是美國立場的轉變。由於川普的高關稅以及將與俄國合作解決俄烏戰爭的態度，與歐洲國家背道而馳，因而後者必須自立自強。

此次選舉結果反映了德國政治的顯著右傾。美國總統川普（Donald Trump）對選舉結果表示讚賞，稱這是德國和美國的偉大日子。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則祝賀梅爾茨勝選，強調法德合作對於歐洲的未來至關重要。

未來德國新政府，可能會採取更保守的歐洲政策，尤其是在移民、財政支援與軍事防務領域。這可能使法國總統馬克宏的歐洲聯邦化願景更難推動。此外，極右派AfD的崛起影響歐洲政局，例如法國的勒龐（Marine Le Pen）及義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等，可能使整個歐洲政治光譜向右移。

在中美競爭的背景下，新政府可能會保持與中國的經貿合作，但也會加強對中國科技公司的審查（如華為、TikTok等）。這可能使中國企業在歐洲的發展面臨更高門檻。相對的，柏林新政府也可能會持續參與美國的印太戰略，強化與日本、印度、韓國等國的合作，以確保供應鏈多元化，減少對中國的依賴。