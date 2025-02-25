梵蒂岡：教宗病況改善處理公務 致電關懷加薩教區
梵蒂岡今天晚間表示，天主教教宗方濟各危急病況略有改善，教宗未發生呼吸危機，輕度腎衰竭在監測下無須擔憂，教宗下午開始處理公務，並在傍晚致電加薩教區表達他的關懷。
教廷目前早、晚兩度更新教宗方濟各（PopeFrancis）病況，在今晚將近7時發出的訊息當中，醫療單位表示教宗危急病情的臨床症狀略有改善，今天也沒有出現氣喘呼吸危機，一些實驗測試結果有所改善。
報告指出，教宗輕度腎衰竭情況在監控下，目前並無需擔心，教宗仍繼續使用氧氣治療，但流量與氧氣含量比略有減少。
報告提到，鑒於臨床情況的複雜性，醫療團隊對於教宗預後研判仍保留。
根據報告，教宗今天病況改善後立刻開始投入公務，他早上接受了聖體聖事（Eucharist），下午教宗恢復處理公務相關活動，傍晚他打電話給加薩（Gaza）教區的神職人員，表達了他父親般的親近之情。
教廷訊息指出，教宗方濟各感謝近日聚在一起為他健康祈禱的所有天主子民。
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