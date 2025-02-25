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德極右翼喊組聯合政府

聯合報／ 國際中心／綜合報導
德國基民黨黨魁梅爾茨（左）、德國另類選擇黨共同黨魁魏德爾（右）十六日在電視辯論會握手。（歐新社）
德國基民黨黨魁梅爾茨（左）、德國另類選擇黨共同黨魁魏德爾（右）十六日在電視辯論會握手。（歐新社）

德國聯邦安全機構雖以涉嫌極端主義為由密切關注德國另類選擇黨（ＡｆＤ）的動向，但從該黨這次大選得票率破兩成並首度躍居第二大黨來看，顯然有愈來愈多德國選民視該黨為一個「正常」政黨，與其他主流政黨無異。

特別是ＡｆＤ在德東五個邦的得票率皆處於領先地位，比在德西的表現要好得多。該黨四十六歲黨魁魏德爾在開票後直言達成「歷史性的成功」，並表示願與基民黨談判組聯合政府，「否則德國的政策就不可能有所改變」。

ＡｆＤ在難民政策上獲選民認同。德國公共廣播聯盟（ＡＲＤ）民調顯示，百分之九十九的該黨選民認為ＡｆＤ清楚畫分外國人與移民的權利，「比其他黨派更能理解人民心中的不安」，但也有百分之七十四德國選民認為ＡｆＤ與極右翼立場的距離不夠遠，百分之四十二該黨選民認同此一觀點。在十八至廿四歲選民中，該黨有百分之廿一的支持率，僅次於左派黨。

ＡｆＤ在二○一三年成立，在二○一七年國會選舉中以百分之十二點六的得票率首次進入國會。黨魁魏德爾極力將她展現為「資產階級面孔」，她與美國科技富豪馬斯克視訊對談，並將納粹德國領袖希特勒解釋為「共產主義者」。據廿三日做的出口民調，有百分之廿四的德國選民對魏德爾感到滿意，比上次大選高出十個百分點。

得票率 德國 民調

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