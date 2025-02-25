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川普發賀文 梅爾茨批美介選

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導

德國大選結果出爐，美國總統川普在賀文中卻沒提到成為最大黨的基民黨黨名或其黨魁梅爾茨的姓名，僅稱為「德國保守黨」；基民黨領袖梅爾茨則譴責美國干預德國大選，梅爾茨認為華府和莫斯科這次介選的嚴重程度無分軒輊。

川普在自創社媒真實社群寫道，「與美國很相似，德國人民也厭倦多年來大行其道、不合常理的（政策）議程，尤其在能源和移民問題。對德國來說，這是個偉大日子；對在川普領導下的美國來說，這也是個偉大日子。恭喜所有人，接下來還會有更多勝利！」

川普在前述發文中未提及美國科技富豪馬斯克公開支持的極右翼德國另類選擇黨（ＡｆＤ）。

不過，梅爾茨此前與德國其他政黨領袖討論時直言，看看近幾周和幾天「這個叫馬斯克的講了什麼」。梅爾茨痛批馬斯克介選，特別是馬斯克公開挺ＡｆＤ。

在歐美關係於川普一月回任後變得緊張下，即使是像川普前述「奇怪」的賀文對歐洲也可謂「正面」訊息。如今許多歐洲領袖都希望梅爾茨能說服川普，讓他了解支持北約（ＮＡＴＯ）和烏克蘭是值得的，切勿放棄美國對歐洲安全的傳統承諾。

梅爾茨也是典型「跨大西洋派」，這讓有些德國選民認為他比現任總理蕭茲更適合應對川普。

川普 德國 馬斯克

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