德準總理 要砍社福、嚴審移民

基民黨領袖梅爾茨曾從商，但從未擔任閣員，幾年前因在黨內鬥不過曾長期執政的前總理梅克爾而淡出政壇，如今總理寶座近在咫尺。

梅爾茨生長在德國西部的北威州紹爾蘭地區，信奉天主教的他克紹箕裘成為律師。一九八九年，卅三歲的他代表該黨擔任五年歐洲議員，一九九四年成為德國聯邦議院議員，旋即以出色又犀利的演說風格嶄露頭角，躋身黨內要角。

梅爾茨在黨內一路晉升至國會黨團領導地位，但在諸多政策上與梅克爾立場相悖。生長在東德的梅克爾於一九九○年兩德統一後踏入德國政壇，也排擠到梅爾茨的仕途。

梅爾茨離開政壇後投入商界和法界並成為億萬富豪，曾在美國資產管理公司貝萊德等民間企業擔任要職。當梅克爾準備卸任時，梅爾茨重返政壇。

梅爾茨的經歷吸引許多德國選民，因為德國曾是歐洲經濟成長的火車頭，卻在國內外政治動盪後減速。梅爾茨二○一八年重返政壇時承諾，可讓基民黨在移民和犯罪等關鍵議題上的路線稍微偏右，以防極右翼的德國另類選擇黨崛起。二○二一年梅爾茨重返聯邦議院，翌年當選基民黨黨魁，也是他第三度挑戰該職位。

梅爾茨也曾失言，前年公開稱德國境內的難民花德國納稅人血汗錢做假牙，德國民眾想預約牙醫看診卻很難。之後被德國牙醫協會打臉，部分中產階級選民也覺得他與許多選民日常生活脫節，但他仍成功團結黨內力量，並在梅克爾卸任後，讓基民黨立場更趨保守。

在這次國會選戰期間，梅爾茨以「企業家」自詡，主張未來無論在社福或氣候變遷問題上，規畫相關政策的首要考量只有如何提升德國核心競爭力並拯救德國經濟。

除了政策白皮書，梅爾茨還提出成為總理後就會立刻推動的「百日計畫」，以企業經營思維為經濟注入活水。該計畫包括廢除監管企業人權和必須符合環保法規義務的供應鏈法案，取消德國須在二○四五年前將總耗能量削減達四成五的能源效率法等綠黨曾力推的脫碳政策。

梅爾茨還主張減少社福，對移民入境的規範也應更為嚴格，縮減給予失業者的「公民金」，並表明未來的移民政策將以勞動力需求為優先考量。