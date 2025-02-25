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「處於午夜前五分鐘」 梅爾茨喊話歐洲團結

聯合報／ 國際中心／綜合報導
德國最大在野黨基民盟（CDU）主席梅爾茨。路透
德國最大在野黨基民盟（CDU）主席梅爾茨。路透

有望成為德國新總理的梅爾茨廿四日呼籲歐洲必須更團結，並提醒隨著地緣政治情勢變遷，以及美國總統川普任內歐美跨大西洋聯盟可能趨於弱化，正使歐陸處於「午夜前五分鐘」的關鍵時刻。

梅爾茨廿三日直言，川普對歐洲命運漠不關心的立場，令人質疑北約（ＮＡＴＯ）在六月前能否維持「當前形式」，而歐洲也必須迅速建立獨立的防衛能力。

梅爾茨在德國的保守派勝選後對德國公共廣播聯盟（ＡＲＤ）說，「我從沒想過須在電視節目說出這樣的話，但在川普上周表態後，顯然其政府不太關心歐洲命運」。

川普政府上周對美國的歐洲盟友說，須自己處理安全問題，減少對美依賴，並宣布與俄羅斯談判，在歐洲不參與和談下結束俄烏戰爭，這使歐洲國家震驚。

美國國防部長赫塞斯本月也提醒歐洲，當前「嚴峻的戰略現實」使美國無法將重心置於歐洲安全上。對預定六月召開的北約（ＮＡＴＯ）峰會，梅爾茨坦言很好奇「屆時我們是否還會在當前形式下討論北約事務，還是我們得更快建立獨立的歐洲防衛能力」。

梅爾茨在選前也對德國第二電視台（ＺＤＦ）說，德國恐須接受川普可能不會無條件遵守北約盟約中的共同防禦承諾現實。這代表德國可能也須在核保護傘上減少對美依賴，進而與歐洲擁核國法國及英國就擴大歐洲的核保護傘進行談判。

梅爾茨對待莫斯科和俄國總統普亭的立場，比社民黨籍總理蕭茲更強硬，他暗示未來德國可能提供遠程的金牛座飛彈給烏克蘭，蕭茲任內則堅決反對，以免德國乃至歐洲捲入俄烏戰爭。

綠黨籍的德國經濟部長哈柏克廿三日也示警說，「我們正處於史上獨特的處境，如今美國人不只對歐洲視若無睹，甚至與歐洲作對」。

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