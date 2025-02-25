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教宗呼吸危機暫解 病情未脫險
梵蒂岡廿三日晚間公布天主教教宗方濟各最新病況，罹患雙側肺炎、病情危急的方濟各仍未脫離險境，但未再發生呼吸危機，血液檢查顯示有初期輕微腎衰竭症狀，目前已獲控制。教宗精神清醒，在醫院內參加了彌撒儀式。
梵蒂岡表示，「這一夜平安度過，教宗在睡夢中休養。」本次入院治療是他二○一三年就任教宗以來時間最長的一次。
現年八十八歲的教宗方濟各十四日因罹患支氣管炎進入羅馬傑梅利醫院治療，之後病情惡化為雙側肺炎。教廷廿二日首次示警稱教宗「病情危急」。
教宗醫療團隊負責人阿菲利廿一日在記者會上示警，「這類病例的真正風險在於細菌進入血液」，如此可能引發危及性命的敗血症。
教宗病況引發他可能請辭下台的猜測。二○一三年，教宗本篤十六世以心力和體力日益衰退為由辭職，成為將近六百年來第一位退位的教宗。方濟各曾稱他不排除效法本篤十六世，但他也屢次表示，目前「還不是時候」。
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