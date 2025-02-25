菲日防長會議 深化印太防務合作

菲律賓國防部長鐵歐多洛與日本防衛大臣中谷元廿四日舉行菲日國防部長會議，兩人在會後記者會說，為因應日益嚴峻的安全環境，菲日兩國應深化與盟友及理念相近夥伴的合作，並開啟雙方部隊指揮官的戰略對話。

會議在馬尼拉都會區馬卡蒂市舉行，鐵歐多洛與中谷元會後召開聯合記者會，各自發表聲明，但未接受媒體提問。

鐵歐多洛說，雙方在會中評估菲律賓防衛能力，並就印太地區安全及東海、南海局勢交換意見，同意加強雙邊安全合作以及國防產業夥伴關係。

他表示，雙方認同應擴大現有聯盟的合作規模與範圍，邀請更多理念相近夥伴加入，以國際法為依據，共同促進印太地區、東海與南海的自由與開放，對抗任何片面重塑全球秩序或以武力改寫國際法的企圖。

鐵歐多洛雖未點名任何國家，但明顯是針對中國。菲國過去數月來多次指控中方衝撞菲船、噴射強力水柱、發射雷射光或照明彈。

中谷元則表示，周邊安全環境日益嚴峻，日菲作為戰略夥伴，有必要進一步加強防務合作與協同作戰能力，以維護印太地區和平穩定。

他說，他和鐵歐多洛都相信應深化與盟友及理念相近國家之間的合作，包括美、日、菲三邊合作以及菲美日澳多邊合作。

日本共同社報導，為加強日本自衛隊與菲軍合作，雙方同意開啟部隊作戰負責人之間的戰略對話，新設防衛部門間高級別磋商機制，以擴大日本出口和技術合作。雙方將定期召開會議，共享菲方對裝備的具體需求，日本還將派遣防衛省與防衛產業相關企業人士前往菲律賓，並啟動磋商討論交換安保相關機密情報。