梅爾茨將出任德總理…他，應對川普絕佳人選

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
德國大選由保守派的基民黨／基社黨聯盟勝出，領導該聯盟的梅爾茨有望成為德國下一任總理。 （美聯社）
德國大選由保守派的基民黨／基社黨聯盟勝出，領導該聯盟的梅爾茨有望成為德國下一任總理。 （美聯社）

德國大選由保守派的基民黨／基社黨聯盟勝出，領導該聯盟的梅爾茨有望成為德國下一任總理。此時，德國正面臨數十年來最大經濟和外交危機，且歐洲急需新一代領袖來因應大西洋緊張局勢。

去年9月，梅爾茨已被選定為今年聯邦選舉中基民黨的指定總理候選人，而他從2022年起就一直領導該黨。現年69歲的梅爾茨七年前還被視為退出政壇的失意政客。他從法學院畢業後曾短暫擔任法官與律師，隨後跨入政壇，但在長期與同黨的德國前總理梅克爾黨內競爭失利後，逐漸退出政壇，回歸律師老本行，靠著在金融和公司法領域的專長，擔任多家大公司高層職務，因而躋身百萬美元富豪之列。

梅爾茨已婚並有三名孩子。據報導他擁有兩架飛機與機師執照，會在閒暇時開飛機。

梅爾茨擁抱大西洋主義，英語能力出色，而且在淡出政壇時期擔任企業董事期間磨練出的談判技巧，讓他成為因應川普時代的絕佳人選。

梅爾茨中間偏右的政策立場，被視為社會保守派、親商的政治家。他提倡調降所得稅和公司稅，減少官僚繁文縟節以利商業與創新，並主張調整德國產業環境以促進民間投資。他的目標還包括要讓德國能夠吸引新創公司，並設立一個聚焦數位化與AI的新部長職位。

梅爾茨也說，可能願意接受修訂德國備受爭議的債務煞車規定；這類規定限制政府的負債規模，也限制聯邦政府的結構性預算赤字。長期以來，梅爾茨批評現任總理蕭茲政府的經濟政策導致了德國經濟的衰落，並呼籲進行重大改變。他也批評經濟政策太過重視氣候變遷，而且也對興建風力發電機持懷疑態度，即便他廣泛而言承認氣候危機是一大問題。

德國 梅爾茨

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