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餐飲外送業整併潮要來了？騰訊大股東Prosus收購Just Eat Takeaway

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
騰訊大股東Prosus將以41億歐元收購餐飲外送巨擘Just Eat Takeaway。路透
騰訊大股東Prosus將以41億歐元收購餐飲外送巨擘Just Eat Takeaway。路透

荷蘭科技投資集團Prosus將以41億歐元（43億美元）收購歐洲餐飲外送巨擘Just Eat Takeaway，為該公司歷來最大筆交易。歐洲相關類股應聲大漲，分析師說，這將引發市場推測餐飲外送業將出現整併風潮。

彭博資訊報導，Prosus 24日表示，將以每股20.3歐元的全現金交易收購Just Eat Takeaway，比後者過去三個月加權平均股價溢價49%。

Just Eat 24日盤中股價大漲54%至19.18歐元，英國外送巨擘Deliveroo和foodpanda母公司Delivery Hero也分別上漲7.6%和4.7%；Prosus下跌6.9%。

對Prosus來說，這將是其巴西裔執行長博洛伊西（Fabricio Bloisi）去年5月上任來做過的最大交易；該公司最有名的投資事蹟，是在2001年透過南非母公司Naspers入股中國大陸騰訊控股3,400萬美元，如今持份市值已超過1,400億美元。

博洛伊西1月表示，該公司有將近2,000億美元要花，且已準備好要在歐洲成長。Just Eat的收購案將是他推動公司市值未來四年翻增一倍的第二筆大型交易。

他表示：「我這樁交易後的計畫是要讓我們的所有事業成長更快，且我們相信Just Eat能讓我們成長更快。」

同時掌管Prosus和Naspers的博洛伊西在外送業擁有多年經驗。他過去領導的Prosus旗下公司iFood，是巴西最大的線上餐飲外送公司。

Bryan Garnier分析師表示，這項交易將引發市場對外送業其他公司面臨競標的推測，Prosus有可能對已持股28%的Delivery Hero再次出價。

分析師說，「Prosus擁有取得Delivery Hero至多70%股權的財力，且在假設溢價30%的情況下，只需大約70億歐元」，但由於不清楚Prosus是否有能力同時處理兩筆交易，因此時機將是一大問題。

這群分析師也預期，美國外送巨擘Doordash可能會再度向Deliveroo試探收購意願，並在今年底前發起提案。

分析師 外送 巴西

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