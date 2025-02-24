快訊

德國大選之後的難題：美歐關係轉變、極右AfD成為第二大黨

中了原地退休！威力彩頭獎飆20億 致富7獎號出爐快來對

中泰緬聯手打擊詐騙園區 數千外國獲釋者進退維谷

中央社／ 曼谷24日綜合外電報導

3名消息人士今天告訴路透社，在中國、泰國緬甸當局近日聯手掃蕩由犯罪集團經營的詐騙據點後，數以千計從緬甸詐騙園區獲釋的外國受害者正卡在緬甸靠近泰國的邊境，進退維谷。這些外國受害者被騙或被販賣到緬甸，淪為詐騙犯。

路透社報導，中國、泰國和緬甸當局近幾週試圖打擊位於緬泰邊境的詐騙集團和跨境網路犯罪，這是遍布東南亞的非法詐騙園區網絡一角；根據聯合國報告，有數十萬人遭犯罪集團販運。

1名泰國高階官員昨天表示，泰國與柬埔寨警方突襲位於邊境城鎮的一棟建築，救出215名外國人。

1名泰國安全官員和2名援助工作者表示，緬甸武裝團體「克倫民族軍」（Karen National Army）和「民主克倫佛教軍」（Democratic Karen Buddhist Army）目前扣留約7000名曾在詐騙園區工作的人，但無法將他們送到泰國。

其中1名目前在泰國邊境一側的援助工作者指出：「許多人進退維谷，泰國不回應的態度造成了極大的傷害，這些受害者有如再次受害一般。」

泰國外交部沒有立即對此事發表評論；「克倫民族軍」和「民主克倫佛教軍」也沒有回應路透社的詢問電話。

根據援助工作者說法，被扣留的大多是中國人，約有1000人來自其他國家。許多前詐騙園區員工正處在惡劣環境中，當地政府對於缺乏衛生和醫療設施感到擔憂。

泰國副總理普譚（Phumtham Wechayachai）20日表示，除非外國使館協助遣返那些越境者，否則泰國無力接納更多人。

泰國 緬甸 詐騙集團

延伸閱讀

憂被拐騙割器官？品保協會1招自保 曝泰國旅遊現況

以色列人質遭囚逾500天 獲釋後與未婚妻相擁而泣

詐騙園區泰國拐人？ 業者提醒別搭不明車

泰國遊客逛西門町行動電源飄焦味…急丟路旁 消防灑水降溫

相關新聞

俄國駐法國馬賽領事館傳出爆炸 俄外交部：符合恐攻特徵

路透報導，俄羅斯駐法國南部大城馬賽的領事館24日傳出爆炸，俄媒塔斯社（TASS）引述俄國外交部發言人沙卡洛娃當天指出，這...

德國大選之後的難題：美歐關係轉變、極右AfD成為第二大黨

德國2025年2月23日舉行大選，保守派贏得勝利，中右翼基督教民主聯盟（CDU ）主席梅爾茨（Friedrich Merz）將成為下一任總理；對梅爾茨來說，肩上的責任包括德國難民政策、經濟問題，以及更顯而易見且嚴峻的——政治極化、社會分歧。這一點，體現在極右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）拿下第二多選票（得票率21%），即使預計CDU等大黨仍會拒絕與AfD合作、將其拒於執政聯盟之外，但選舉結果再次顯示其影響力日增；另一方面，美國總統川普對歐洲的態度，使梅爾茨表示德國必須從頭重塑安全安排、以及北約的未來同樣面臨考驗。

德國選舉變天右傾 川普讚偉大、歐洲極右派領袖叫好

德國大選結果顯示，在野保守派基民/基社聯盟今天勝選，基民黨魁梅爾茨有望成為新總理，同時極右派德國另類選擇黨躍居第二大黨。...

教宗病危 梵蒂岡今晚開始馬拉松祈福儀式

教宗方濟各病情危急，梵蒂岡新聞室發動馬拉松祈福活動。從今晚開始，將持續每晚在聖伯多祿廣場為教宗健康舉行誦唸玫瑰經活動，今...

德極右極左黨奪國會1/3席次 足以阻擋修憲、增軍費

德國極右的「德國另類選擇黨」與極左的「左派黨」共囊括新國會1/3席次，足以擋下包括鬆綁德國債務煞車在內的多項修憲案，兩黨...

梅爾茨複製川普商人形象 選後急救德國經濟

德國大選落幕，將成為下屆總理的梅爾茨是位身價過億的政治人物，他競選期間承諾重振經濟，主張砍環保與社福預算，減少政府開支。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。