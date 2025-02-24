中泰緬聯手打擊詐騙園區 數千外國獲釋者進退維谷

3名消息人士今天告訴路透社，在中國、泰國和緬甸當局近日聯手掃蕩由犯罪集團經營的詐騙據點後，數以千計從緬甸詐騙園區獲釋的外國受害者正卡在緬甸靠近泰國的邊境，進退維谷。這些外國受害者被騙或被販賣到緬甸，淪為詐騙犯。

路透社報導，中國、泰國和緬甸當局近幾週試圖打擊位於緬泰邊境的詐騙集團和跨境網路犯罪，這是遍布東南亞的非法詐騙園區網絡一角；根據聯合國報告，有數十萬人遭犯罪集團販運。

1名泰國高階官員昨天表示，泰國與柬埔寨警方突襲位於邊境城鎮的一棟建築，救出215名外國人。

1名泰國安全官員和2名援助工作者表示，緬甸武裝團體「克倫民族軍」（Karen National Army）和「民主克倫佛教軍」（Democratic Karen Buddhist Army）目前扣留約7000名曾在詐騙園區工作的人，但無法將他們送到泰國。

其中1名目前在泰國邊境一側的援助工作者指出：「許多人進退維谷，泰國不回應的態度造成了極大的傷害，這些受害者有如再次受害一般。」

泰國外交部沒有立即對此事發表評論；「克倫民族軍」和「民主克倫佛教軍」也沒有回應路透社的詢問電話。

根據援助工作者說法，被扣留的大多是中國人，約有1000人來自其他國家。許多前詐騙園區員工正處在惡劣環境中，當地政府對於缺乏衛生和醫療設施感到擔憂。

泰國副總理普譚（Phumtham Wechayachai）20日表示，除非外國使館協助遣返那些越境者，否則泰國無力接納更多人。