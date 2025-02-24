梅爾茨複製川普商人形象 選後急救德國經濟

德國大選落幕，將成為下屆總理的梅爾茨是位身價過億的政治人物，他競選期間承諾重振經濟，主張砍環保與社福預算，減少政府開支。然而選後執政聯盟組建困難，改革能否落地，仍取決於未來聯合內閣協商走向。

德國最大在野黨聯盟─基民盟/基社盟（CUD/CSU）以28.8%支持率成為國會最大黨，主席梅爾茨（Friedrich Merz）將成為下任總理，掌舵國家未來4年方向。

梅爾茨重返政壇前，在美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）等私人企業擔任要職，數十年來活躍於金融與企業界，2018年宣布回歸政壇後，「億萬富翁」的形象深植人心。

去年11月，因預算喬不攏，現任總理蕭茲（OlafScholz）閃電解僱聯合內閣成員、自民黨籍財政部長林德納（Christian Lindner），執政聯盟瓦解，德國提早舉行國會大選。

受烏俄戰爭能源價格飆升、工業脫碳政策等多重因素影響，德國製造業受衝擊，經濟成長連年下滑，面臨景氣寒冬。

代表基民盟（CDU）與姐妹黨基社盟（CSU）角逐總理的梅爾茨，因此自選戰開打以來，即以「企業家」形象自詡，主張未來不管是社福還是氣候，規劃政策前的首要考量的只有「如何提升德國核心競爭力、拯救德國經濟」。

除了傳統政黨選前必須公布的政策白皮書（Wahlprogramm），梅爾茨更進一步提出上任後立即推動的「百日計畫」（Sofortprogramm），試圖以企業經營思維，為德國經濟注入強心針。

該計畫重點包括廢除監管企業人權與環保合規義務的「供應鏈法案」、取消德國必須在2045年前將總耗能量削減45%的「能源效率法」等綠黨（Greens）過去主推的工業脫碳政策。

他也主張削減社會福利與收緊移民規範，計畫縮減提供給失業者的「公民金」（Bürgergeld），以鼓勵失業者重返職場，並收緊家庭團聚移民標準，強調未來移民政策將以「勞動力需求為優先考量」。

川普上任後執行政府瘦身，梅爾茨在「百日計畫」中則宣布執政後將減少一半「政府特別代表」人數，以減少政府開支、加速行政效率，避免對企業造成不必要的監管。

政府特別代表（Regierungsbeauftragten）的設立，原意是讓國家在制定特定政策時，能作為政府與民間機構、國際組織的橋樑，必要時也負責跨部會溝通協調，近年卻遭致不少批評。

根據聯邦內政部數據，2022年到2024年間，蕭茲政府將特別政府代表由約200增加到300人以上，相關支出則從4900萬增加至7000萬歐元（約台幣24億）。

其中「酷兒（多元性別）」、「反羅姆人歧視」、「動物保護」特別代表，更被極右翼另類選擇黨（AfD）與極左「莎拉瓦根克內希特聯盟」（BSW）點名浪費納稅人的錢，在聯邦議會提案，要求刪除這些為促進少數權益所增設的職位。

然而德國是內閣制國家，這一連串以節省開支與刺激德國經濟為目標的改革措施，在選後不是由梅爾茨說了算，是否能逐一落地，仍須等待選後的組閣協商。

根據大選結果，基民盟/基社盟未衝高得票率，原梅爾茨屬意2選1組閣的社民黨（SPD）及綠黨，因民眾不滿其施政表現，支持率也大幅萎縮，流向政治光譜更左的左派黨（Die Linke）與莎拉瓦根克內希特聯盟。

未來梅爾茨恐需再多找一黨執政夥伴，組成更難穩定的3黨聯合內閣才能取得國會絕對多數。

德國之前有一天到晚協商談判失敗、國家預算談不攏的蕭茲執政聯盟前車之鑑，後有取得國會第二多席次、行動難以預測的極右翼政黨虎視眈眈，梅爾茨上任後是否一如他選前塑造的形象，順利將德國工業與經濟拉出泥淖，仍待考驗。