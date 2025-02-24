德國選舉變天右傾 川普讚偉大、歐洲極右派領袖叫好

德國大選結果顯示，在野保守派基民/基社聯盟今天勝選，基民黨魁梅爾茨有望成為新總理，同時極右派德國另類選擇黨躍居第二大黨。以下為路透社所彙整的國際領袖反應。

●美國總統川普

川普（Donald Trump）在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示：「跟美國很像，德國人民也厭倦沒有常識的施政理念，尤其是在能源和移民議題上，這種情況已經盛行那麼多年了。對德國而言這是偉大的一天。」

●法國總統馬克宏

馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體X平台指出：「我剛與梅爾茨（Friedrich Merz）通話，恭喜他贏得德國大選。」

「我今晚也與（德國總理）蕭茲（Olaf Scholz）談話，表達我的友誼。」

「我們比以往任何時候都更堅定，要為法國和德國共同達成偉大成就，努力建立強大自主的歐洲。在充滿不確定性的時刻，我們團結面對來自世界與我們大陸的重大挑戰。」

●英國首相施凱爾

施凱爾（Keir Starmer）談到：「恭喜梅爾茨和基民/基社聯盟（CDU/CSU）在德國大選取得佳績。」

「我期待與新政府合作，深化我們已相當牢固的關係，加強我們的共同安全，為我們兩國實現（經濟）成長。」

●烏克蘭總統澤倫斯基

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在X平台提到：「我恭賀基民/基社聯盟與梅爾茨在聯邦議院（Bundestag）選舉中勝出。選民的心聲非常明確，我們知道這對歐洲意義重大。」

「我們期待繼續與德國共同努力，保護生命、讓烏克蘭獲得真正的和平，以及強化歐洲。」

「歐洲必須能自我防衛、發展自身產業並取得必要成果。歐洲需要共同成功，這將使歐洲更為團結。」

●以色列總理尼坦雅胡

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在X平台說：「恭喜梅爾茨和基民/基社聯盟今天在選舉大獲全勝。期待與你們即將組成的政府密切合作，進一步強化我們兩國間的夥伴關係。」

●北大西洋公約組織秘書長呂特

呂特（Mark Rutte）在X平台寫道：「恭喜梅爾茨今天在德國勝選。」

「期待在這攸關我們共同安全的關鍵時刻與你合作。歐洲提高國防支出極其重要，而你的領導將是關鍵。」

●奧地利極右派自由黨黨魁基克

基克（Herbert Kickl）表示：「自今日起，體制內政黨的防火牆出現一個大洞，這其實是一道違背民意及民主變革的恐懼之牆。而造成大洞的，是那些厭倦被居高臨下對待，厭倦大量非法移民、伊斯蘭恐怖行為與其導致的安全混亂、氣候共產主義以及繁榮遭破壞的人所抱持的希望。」

「今天，一陣輕柔舒緩的1989年自由之風正吹過柏林和整個德國。」

●捷克總理費亞拉

費亞拉（Petr Fiala）在X平台指出：「恭喜梅爾茨與基民/基社聯盟贏得德國大選。我希望你們充滿力量並成功組成聯邦政府。我期待進一步深化捷克與德國合作，並為更強大的歐洲共同努力。」

●義大利副總理薩爾維尼

極右派的薩爾維尼（Matteo Salvini）說：「改變也正在德國取得勝利！儘管面臨左派攻擊和謊言，德國另類選擇黨（AfD）票數翻倍。停止非法移民和伊斯蘭狂熱，受夠生態瘋狂行為，優先考量和平及工作，歐洲必須出現巨變。」

他稱讚德國另類選擇黨共同黨魁韋德爾（AliceWeidel）「幹得好」，並期許她「繼續努力下去」。