快訊

怕投資+憂長壽…史上最富裕退休族群 嬰兒潮世代理財成難題

案情急轉直下…李威4度作證精舍命案「轉列被告」 住家遭搜索

菲律賓外交部證實 美對菲軍事援助部分解凍

中央社／ 馬尼拉24日專電

菲律賓外交部今天證實，菲律賓已自川普政府的外交援助凍結令獲得豁免，部分被凍結的援助已獲解凍；菲律賓駐美大使羅慕德斯表示，這顯示菲美聯盟與夥伴關係依然穩固。

外電日前報導，美國川普政府釋出先前凍結的53億美元外交援助，主要用於安全和反毒計畫，包括用於台灣計畫的8.7億美元、協助菲律賓安全部隊現代化的3.36億美元。

菲律賓外交部發言人達沙（Teresita Daza）今天證實，菲律賓政府已接獲通知，被川普政府凍結的對菲軍事援助當中，有一部分已經解凍。

達沙表示，菲美兩國都致力於鞏固「條約聯盟」關係，進一步加強國防合作且提升協同作戰能力。

菲律賓與美國簽有「共同防禦條約」（MDT），互稱「條約盟友」。

另一方面，菲律賓GMA新聞網今天引述菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）稱，菲律賓是獲美國政府解凍安全援助的國家之一。

羅慕德斯指出，去年拜登政府批准提供予菲律賓的5億美元「對外軍事融資」（FMF）當中，有3.36億美元已獲放行，其餘款項也將陸續解凍。

他說，這顯示菲美聯盟與夥伴關係在川普政府之下，依然穩固。

菲中南海緊張持續升溫，菲律賓積極提升防衛能力，而美國援助對菲律賓至關重要。拜登政府去年承諾為菲律賓提供5億美元的援助，以推進菲律賓武裝部隊與海岸防衛隊的現代化計畫。

川普在1月20日上任當天下令凍結所有對外援助90天，這段期間對相關計畫進行審查，以確保符合「美國優先」（America First）政策。

菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）當時說，菲律賓外交部將密切關注相關動態，並將持續與美國國務院及相關政府機構確認這將帶來哪些影響。

川普 美國 菲律賓

延伸閱讀

民眾85%盼留台積電 智庫籲談判更強硬

馬克宏華府行 盼讓川普將歐洲納入俄烏停戰談判

川普奇怪祝賀文…梅爾茨不領情！ 譴責美干預大選

烏歐提聯大決議譴責俄…美促撤回遭拒！ 另提決議案

相關新聞

俄國駐法國馬賽領事館傳出爆炸 俄外交部：符合恐攻特徵

路透報導，俄羅斯駐法國南部大城馬賽的領事館24日傳出爆炸，俄媒塔斯社（TASS）引述俄國外交部發言人沙卡洛娃當天指出，這...

德國大選之後的難題：美歐關係轉變、極右AfD成為第二大黨

德國2025年2月23日舉行大選，保守派贏得勝利，中右翼基督教民主聯盟（CDU ）主席梅爾茨（Friedrich Merz）將成為下一任總理；對梅爾茨來說，肩上的責任包括德國難民政策、經濟問題，以及更顯而易見且嚴峻的——政治極化、社會分歧。這一點，體現在極右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）拿下第二多選票（得票率21%），即使預計CDU等大黨仍會拒絕與AfD合作、將其拒於執政聯盟之外，但選舉結果再次顯示其影響力日增；另一方面，美國總統川普對歐洲的態度，使梅爾茨表示德國必須從頭重塑安全安排、以及北約的未來同樣面臨考驗。

梅爾茨複製川普商人形象 選後急救德國經濟

德國大選落幕，將成為下屆總理的梅爾茨是位身價過億的政治人物，他競選期間承諾重振經濟，主張砍環保與社福預算，減少政府開支。...

Telegram遲交安全措施報告 遭澳洲開罰逾2000萬

澳洲網路安全監管機構今天以社媒平台Telegram逾期回覆如何避免散布兒童虐待和暴力極端主義內容等問題為由，開罰約100...

7年前還被當過氣政客 德國準總理梅爾茨開啟第三人生

德國面臨數十年最大經濟與外交危機、歐洲迫切期待新一代領袖來因應跨大西洋緊張局勢之際，從未擔任過政府職務的梅爾茨（Frie...

不只被馬斯克力挺！德國極右派另類選擇黨「1原因」在陸大受歡迎

極右立場的德國另類選擇黨（AfD）在大選中成為第二大黨。德國之聲報導，另類選擇黨在中國社交媒體上頗受歡迎，與該黨立場和中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。