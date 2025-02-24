菲律賓外交部證實 美對菲軍事援助部分解凍

菲律賓外交部今天證實，菲律賓已自川普政府的外交援助凍結令獲得豁免，部分被凍結的援助已獲解凍；菲律賓駐美大使羅慕德斯表示，這顯示菲美聯盟與夥伴關係依然穩固。

外電日前報導，美國川普政府釋出先前凍結的53億美元外交援助，主要用於安全和反毒計畫，包括用於台灣計畫的8.7億美元、協助菲律賓安全部隊現代化的3.36億美元。

菲律賓外交部發言人達沙（Teresita Daza）今天證實，菲律賓政府已接獲通知，被川普政府凍結的對菲軍事援助當中，有一部分已經解凍。

達沙表示，菲美兩國都致力於鞏固「條約聯盟」關係，進一步加強國防合作且提升協同作戰能力。

菲律賓與美國簽有「共同防禦條約」（MDT），互稱「條約盟友」。

另一方面，菲律賓GMA新聞網今天引述菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）稱，菲律賓是獲美國政府解凍安全援助的國家之一。

羅慕德斯指出，去年拜登政府批准提供予菲律賓的5億美元「對外軍事融資」（FMF）當中，有3.36億美元已獲放行，其餘款項也將陸續解凍。

他說，這顯示菲美聯盟與夥伴關係在川普政府之下，依然穩固。

菲中南海緊張持續升溫，菲律賓積極提升防衛能力，而美國援助對菲律賓至關重要。拜登政府去年承諾為菲律賓提供5億美元的援助，以推進菲律賓武裝部隊與海岸防衛隊的現代化計畫。

川普在1月20日上任當天下令凍結所有對外援助90天，這段期間對相關計畫進行審查，以確保符合「美國優先」（America First）政策。

菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）當時說，菲律賓外交部將密切關注相關動態，並將持續與美國國務院及相關政府機構確認這將帶來哪些影響。