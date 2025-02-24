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俄國駐法國馬賽領事館傳出爆炸 俄外交部：符合恐攻特徵

俄國駐法國馬賽領事館傳出爆炸 俄外交部：符合恐攻特徵

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
法國南部城市馬賽空拍照片。示意圖，攝於1月23日。法新社
法國南部城市馬賽空拍照片。示意圖，攝於1月23日。法新社

路透報導，俄羅斯駐法國南部大城馬賽的領事館24日傳出爆炸，俄媒塔斯社（TASS）引述俄國外交部發言人沙卡洛娃當天指出，這次發生在該領事館範圍裡的爆炸具備所有恐怖攻擊特徵，要求法國徹查。

法國媒體稍早報導，該領事館附近傳出爆炸聲，有消防人員抵達現場。目前未有人員傷亡或損害情形的確切消息。這起事件正逢俄烏戰爭爆發3周年。

沙卡洛娃說，俄方要求法國採取全面迅速措施進行調查，並著手強化俄國駐外使團的安全。

一名安全消息人士向路透說，有幾個塑膠瓶被丟向該使館外牆，其中一個塑膠瓶爆炸，並未造成該館人員傷亡。

俄烏戰爭 法國 爆炸

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