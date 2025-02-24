俄國駐法國馬賽領事館傳出爆炸 俄外交部：符合恐攻特徵

德國2025年2月23日舉行大選，保守派贏得勝利，中右翼基督教民主聯盟（CDU ）主席梅爾茨（Friedrich Merz）將成為下一任總理；對梅爾茨來說，肩上的責任包括德國難民政策、經濟問題，以及更顯而易見且嚴峻的——政治極化、社會分歧。這一點，體現在極右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）拿下第二多選票（得票率21%），即使預計CDU等大黨仍會拒絕與AfD合作、將其拒於執政聯盟之外，但選舉結果再次顯示其影響力日增；另一方面，美國總統川普對歐洲的態度，使梅爾茨表示德國必須從頭重塑安全安排、以及北約的未來同樣面臨考驗。

2025-02-24 15:41